Zlatá generácia prišla o lídra. Rekordný kanonier Belgicka v tichosti končí

Belgický futbalista Romelu Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru. Debutoval ako tínedžer v roku 2010, lúči sa ako 33-ročný. Odohral 135 zápasov a s 94 gólmi je belgickým rekordérom.
Útočník Fenerbahce Istanbul oznámil koniec v národnom tíme deň po poslednom zápase Belgicka v skupine Ligy národov. Belgičania v nedeľu v priamom súboji o postup do jarného štvrťfinále zdolali v Bruseli Taliansko 4:1.
Lukaku v stretnutí nenastúpil, jeho posledným štartom bola októbrová porážka vo Francúzsku.
Patril k takzvanej "zlatej generácii", najväčším úspechom tímu okolo Kevina de Bruyneho a Edena Hazarda bolo tretie miesto na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku.
Bývalý útočník Chelsea alebo Interu Miláno sa zúčastnil štyroch majstrovstiev sveta a troch európskych šampionátov.
„Počas týchto 16 rokov som dal národnému tímu všetko, čo som mohol. Hral som s úžasnými spoluhráčmi, chcem im všetkým poďakovať. Bola to krásna jazda, na tie chvíle nikdy nezabudnem, "uviedol Lukaku na instagrame.