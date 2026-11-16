Zlatá generácia prišla o lídra. Rekordný kanonier Belgicka v tichosti končí

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku (Autor: TASR/AP)
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ČTK|16. nov 2026 o 12:19
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Za 16 rokov nastrieľal v belgickom drese takmer sto gólov.

Belgický futbalista Romelu Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru. Debutoval ako tínedžer v roku 2010, lúči sa ako 33-ročný. Odohral 135 zápasov a s 94 gólmi je belgickým rekordérom.

Útočník Fenerbahce Istanbul oznámil koniec v národnom tíme deň po poslednom zápase Belgicka v skupine Ligy národov. Belgičania v nedeľu v priamom súboji o postup do jarného štvrťfinále zdolali v Bruseli Taliansko 4:1.

Lukaku v stretnutí nenastúpil, jeho posledným štartom bola októbrová porážka vo Francúzsku.

Patril k takzvanej "zlatej generácii", najväčším úspechom tímu okolo Kevina de Bruyneho a Edena Hazarda bolo tretie miesto na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku.

Bývalý útočník Chelsea alebo Interu Miláno sa zúčastnil štyroch majstrovstiev sveta a troch európskych šampionátov.

„Počas týchto 16 rokov som dal národnému tímu všetko, čo som mohol. Hral som s úžasnými spoluhráčmi, chcem im všetkým poďakovať. Bola to krásna jazda, na tie chvíle nikdy nezabudnem, "uviedol Lukaku na instagrame.

Reprezentácie

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku
Zlatá generácia prišla o lídra. Rekordný kanonier Belgicka v tichosti končí
dnes 12:19
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