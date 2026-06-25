Legenda Trnavy odohrá poslednú sezónu. Osobnosť a dôležitý pre kabínu, povedal Škrtel

Hráč Trnavy Roman Procházka.
Hráč Trnavy Roman Procházka. (Autor: TASR)
TASR|25. jún 2026 o 15:35
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V historickej tabuľke štartov klubu mu patrí siedma priečka.

Slovenský futbalista Roman Procházka bude pokračovať v Spartaku Trnava aj v nasledujúcej sezóne.

Skúsený stredopoliar podpísal s klubom nový ročný kontrakt do roku 2027, ktorý by mal byť jeho posledný v hráčskej kariére.

Pre Procházku pôjde o trinástu sezónu v trnavskom drese. V červeno-čiernych farbách doteraz nastúpil na 362 zápasov a v historickej tabuľke štartov klubu mu patrí siedma priečka.

V nasledujúcom ročníku sa môže posunúť vyššie, na Antona Hrušeckého stráca jeden zápas a na Dušana Kabáta osem štartov.

O 15 stretnutí viac má na konte aj Martin Mikovič, ktorý bude v Spartaku takisto pokračovať minimálne ďalšiu sezónu.

Procházka získal s trnavským klubom trikrát Slovenský pohár a zahral si aj skupinovú fázu Konferenčnej ligy.

V uplynulej sezóne nastúpil v 29 zápasoch vo všetkých súťažiach a strelil šesť gólov. Celkovo zaznamenal v drese Spartaka 40 presných zásahov.

„Všetci v klube si uvedomujeme dôležitosť hráčov ako Procházka, Mikovič či Sabo, ktorí sú odchovanci a vedia, čo Spartak pre ľudí v Trnave znamená.

Roman sa rozhodol, že to bude jeho posledná sezóna v kariére, a následne budeme radi, keď sa po jej skončení zapojí do štruktúr klubu,“ uviedol športový riaditeľ Martin Škrtel podľa klubového webu fcspartaktrnava.com.

Podľa Škrtela je Procházka dôležitý aj pre kabínu. „'Prochy' je osobnosť a dôležitý pre kabínu. Pomáha budovať partiu a je rovnako dôležitý pre mladých hráčov, ktorých postupne zapracovávame do mužstva, aby mali svojho mentora a pomoc,“ dodal Škrtel.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
0
0
0
0
0:0
0
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
0
0
0
0
0:0
0
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
0
0
0
0
0:0
0
7
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
0
0
0
0
0:0
0
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
0
0
0
0
0:0
0
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráč Trnavy Roman Procházka.
    Hráč Trnavy Roman Procházka.
    Legenda Trnavy odohrá poslednú sezónu. Osobnosť a dôležitý pre kabínu, povedal Škrtel
    dnes 15:35
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