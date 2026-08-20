Vybrali mu nešťastné číslo a bude veľa platiť. Nový tromf Slovana ihneď udrel

Fanúšikovia Slovana kričali jeho meno pred i po zápase. Ešte cez víkend patril Košiciam.
Vo farbách A-mužstva Slovana predtým neodohral ani minútu, nastupoval iba za béčko. Dvadsaťštyriročný ROMAN ČEREPKAI sa do Bratislavy vrátil po štyroch rokoch, len dva dni pred prvým zápasom play-off Ligy majstrov proti NK Celje.
Stihol dva tréningy a hneď v premiére v základnej zostave strelil gól, ktorý Slovanu pomohol k remíze 1:1. A mohol byť ešte väčším hrdinom. "Za prvý gól zaplatím drahé zápisné," priznal.
Aké sú bezprostredné pocity po zápase?
Zmiešané. Som veľmi rád za gól, ale zo zápasu sme mohli vyťažiť viacej. Tempo je predsa len vyššie. Európske zápasy sú trochu iné ako ligové. Zo začiatku som s tým mal menší problém, pretože sa hralo vo veľmi vysokom tempe, ale postupne som si na to zvykol.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Celje
Už v piatej minúte ste mohli dať gól. Ako ste to videli?
Myslím, že riešenie som zvolil správne, ale mal som to viacej na bránu dať.
Veľa času na prípravu nebolo. Čo Vám hovoril tréner Yaya Touré?
Vysvetľoval mi taktiku a čo odo mňa chce. Od defenzívy až po ofenzívu. Hlavne mi veľmi hovoril, aby som bol v kľude a nebol v strese. Myslím si, že sa mi to podarilo. Aj keď bol nástup emotívny, myslím si, že som sa udržal a od začiatku som bol bez stresu.
Čo ste cítili, keď ste vyšli na ihrisko a zaznela hymna Ligy majstrov?
Bolo to krásne. Bol to krásny zážitok, ešte k tomu na domácom štadióne. Veľmi som si to užíval. Myslím si, že som bol bez stresu. Ten stres bol skôr predtým, ale samotné chvíle na ihrisku som si od začiatku užíval.
Koľko tréningov ste vlastne stihli absolvovať so Slovanom?
Dva.
VIDEO: Roman Čerepkai
Po dvoch tréningoch sa asi nedalo všetko dokonale naučiť. Čo bolo pre Vás v zápase najväčšou výzvou?
Pre mňa bola asi najväčšia zmena v tom, že som bol oproti Košiciam sám v útoku. V Košiciach som bol zvyknutý, že sme tam boli dvaja. Čiže to bola pre mňa najväčšia výzva. S chalanmi sa určite zohráme a bude to s ďalšími zápasmi ešte lepšie.
Ako dlho ste vlastne vedeli o tom, že sa do Slovana vraciate?
Takto intenzívne to bolo vlastne od stredy. Predtým to boli iba nejaké šumy a takéto veci, ale nič konkrétne z toho nevzišlo.
Vybrali ste si číslo 13, ktoré mnohí hráči z poverčivosti odmietajú. V Slovane ho navyše nedávno nosil David Strelec. Prečo ste si vybrali práve trinástku?
Asi práve kvôli tomu. Nebol to na začiatku môj nápad, ale nápad kustóda. Povedal mi, že by to mohlo byť pekné a symbolické, keďže ho nosil aj iný odchovanec Slovana a Bratislavčan. Že by som si ho mohol po ňom zobrať. A ja som to prijal.
Stihli ste s Davidom Strelcom niečo odohrať v mládežníckych výberoch?
Takmer nič. Bol vždy o ročník vyššie ako ja.
Keď ste sa dozvedeli, že nastúpite v základnej zostave, čo to s Vami robilo? Čakali ste, že by takáto možnosť mohla prísť hneď?
Počul som niečo také už, keď som prichádzal, že taká možnosť existuje. Oficiálne som sa to však dozvedel až dnes na mítingu pred zápasom. Takže som to vedel iba pár hodín.
Slovan remizoval 1:1 a odveta je ešte pred vami. Ako ste zápas videli?
Yaya Touré na adresu Čerepkaia
Jeho výkon bol dobrý. Darilo sa mu. Bojoval až do konca. Potom sme ho vystriedali. Bol skvelý. Mali niekoľko šancí a jednu z nich dokázal premeniť. Je to dobré, pretože nemáme veľa času na tréning. Prišiel už dobre pripravený a kondične fit. Vpredu odviedol dobrú prácu. Niekedy je to ťažké, pretože keď hráte v Európe, súperi sú veľmi skúsení a múdri. Snažia sa držať loptu a získavať čas. Ale s jeho výkonom som veľmi spokojný. Odviedol dobrú prácu.
Myslím si, že začiatok sme mali veľmi dobrý. Mali sme šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku zbytočne stiahli. V ďalšom zápase určite budeme aktívnejší. Budeme chcieť dať gól a postúpiť.
Vy aj Suleiman Camara ste prišli prakticky na poslednú chvíľu a hneď ste dostali šancu. Čo hovoríte na takéto ťahy trénera Tourého?
Tréner verí hráčom a je to cítiť aj na ihrisku. Chalani hrajú uvoľnene, dovolia si a veria si. Odkedy som prišiel, je vidieť, že tréner tlačí do hráčov, aby si verili. Aby boli pokojní a pokojne urobili aj nejakú chybu, ale hlavne aby hrali s kľudom.
Ako vnímate Yayu Tourého ako trénera po prvých dňoch v Slovane?
Keď som prišiel a stretol sa s ním prvýkrát, hneď som cítil, že je to obrovská osobnosť vo futbale. Má obrovský rešpekt od všetkých a chalani mu veria vo všetkom, čo povie. Ako tréner je veľmi dobrý.
Keď ste ako mladý hráč zo Slovana odchádzali, napadlo Vám niekedy, že sa sem raz vrátite na zápas Ligy majstrov?
Že sa vrátim, som si povedal určite. Ale že to bude na zápas Ligy majstrov, to asi nie.
Ako sa dnes cítite v porovnaní s obdobím, keď ste zo Slovana odchádzali? Čo Vám dali Zlaté Moravce, Teplice či Košice?
Určite som úplne iný hráč. Vtedy som bol ešte dieťa, keď som vyšiel z dorastu. Český futbal mi niečo dal, v Košiciach som sa tiež vyhral a nabral nejaké skúsenosti. Teraz to tu chcem ukázať.
Ako cítite, že ste sa v kabíne etablovali? Ako Vás chalani prijali?
Myslím si, že veľmi dobre. S chalanmi, ktorých poznám, v podstate trávim časť dňa a ostatní sú na mňa milí. Myslím si, že ma prijali a som za to iba rád.
V útoku je veľká konkurencia. Cítite, že teraz budete bojovať s ostatnými o miesto v základnej zostave?
Určite. Keby som to nechcel, asi by som do Slovana nešiel. Chcem si povedať o svoje miesto. Konkurencia v útoku je veľká a nebude to ľahké.
Čím si vysvetľujete, že NK Celje postupom času prebralo opraty zápasu a získalo väčšie držanie lopty?
Myslím si, že to bolo v nás. Na začiatku sme hrali veľmi aktívne a potom sme sa trošku stiahli. Dali sme tým priestor Celje a oni hrali dobre. Čiže asi to bola naša chyba.
V odvete to bude ešte náročnejšie. Čo bude treba zlepšiť a na čo si budete musieť dať najväčší pozor?
Určite začať tak ako dnes. Podľa mňa nám začiatok veľmi vyšiel. Možno treba v napádaní hrať ešte aktívnejšie, pretože keď sme išli do vysokého pressingu, robilo im to problémy. Čiže nesťahovať sa a hrať aktívne. To bude podľa mňa cesta.