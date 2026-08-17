Slovan získal naspäť svojho odchovanca. Útočník z Košíc bude k dispozícii už proti Celje

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaia.
Na Tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvorročný kontrakt.
Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil v pondelok prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.
Kmotrík: Rád by som ocenil prístup Košíc
Čerepkai je odchovanec „belasých“. Z Akadémie ŠK Slovan sa cez Teplice, ViOn a Košice vrátil domov do Bratislavy.
V júni absolvoval debut v slovenskom reprezentačnom áčku a má za sebou vydarenú sezónu, keď v uplynulom ročníku dal za Košice vo všetkých súťažiach 12 gólov a na 9 prihral.
VIDEO: Predstavenie Čerepkaia v Slovane
„Som veľmi rád, že Roman Čerepkai sa vracia domov. Získali sme ďalšieho hráča vo výbornom futbalovom veku s perspektívou do budúcna, a navyše nášho odchovanca.
Romana sme mali dlhodobo na očiach v našej lige, všímali sme si jeho progres a vidíme v ňom potenciál.
Teším sa, že sa nám po čase opäť podarilo zrealizovať prestup v rámci Niké ligy, rád by som ocenil prístup Košíc, s ktorými sme viedli konštruktívne rokovania,“ uviedol pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Tento príchod nám môže pomôcť
Trénerovi Yayovi Touremu bude Čerepkai k dispozícii už v stredajšom úvodnom zápase play off Ligy majstrov proti NK Celje.
„Na samotnom Romanovi sme vnímali jeho túžbu vrátiť sa do Bratislavy a hrať za Slovan na novom Tehelnom poli. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na štvorročnej zmluve, tento príchod nám môže pomôcť rozšíriť možnosti v ofenzíve a ešte skvalitniť mužstvo.
Zároveň sa teším, že sa nám prestup podarilo dotiahnuť už pred play off Ligy majstrov, a Roman bude pripravený už na stredajší zápas,“ povedal Ivan Kmotrík ml.
Chcem byť produktívny a platný pre tím
„Je krásny pocit, že sa môžem vrátiť domov, tam, kde sa to celé začalo. Už sa neviem dočkať, kým v drese Slovana opäť vybehnem na ihrisko. Počas štyroch rokov som nabral skúsenosti, rozohral som sa, určite som iný hráč ako v čase, keď som odchádzal.
Verím, že to ukážem. Veľmi sa teším na zápasy, ktoré nás čakajú, najbližšie už v stredu, o takýchto dueloch som vždy sníval. Chcem byť produktívny a platný pre tím, dávať góly a pomáhať mužstvu k naplneniu našich cieľov,“ zdôraznil Čerepkai.
V Košiciach sa vypracoval až do repre
Rodák z Bratislavy futbalovo vyrastal v akadémii Slovana. V roku 2019 absolvoval krátky angažmán v mládeži Sampdorie Janov, aby sa následne vrátil domov do Bratislavy.
Po tom, ako vyšiel z dorasteneckej kategórie, zbieral štarty v rezerve a od začiatku roka 2022 bol súčasťou A-tímu, s ktorým absolvoval zimnú prípravu a bol súčasťou majstrovského kádra z ročníka 2021/22.
Nasledovali pôsobenia v Tepliciach a Zlatých Moravciach a vydarený angažmán v Košiciach.
Čerepkai sa definitívne vrátil na Slovensko začiatkom roka 2025 a v Košiciach sa postupne vypracoval na ofenzívneho lídra tímu.
Na jar 2025 dal v Niké ligy štyri góly a prelom priniesla sezóna 2025/26. V nej zaznamenal v Niké lige 10 gólov a 7 asistencií, ďalšie dva góly a dve asistencie pridal pri ceste Košíc do finále Slovenského pohára.
Vyslúžil si tým nomináciu do slovenskej reprezentácie a premiérový štart v medzištátnom stretnutí s Čiernou Horou. V prebiehajúcom ročníku sa gólovo presadil v zápasoch v Žiline i doma s Trenčínom.
Slovan jeho príchodom reagoval na problémy v útoku, keď mu od prvého zápasu 2. predkola LM na pôde Iberie 1999 Tbilisi chýbal kapitán Andraž Šporar a odvetu 3. predkola proti Mjällby AIF nedohral pre zranenie Mykola Kucharevič.
Ďalší útočník Adam Griger zas ešte od zimného svojho príchodu za „belasých“ neskóroval a jeho hosťovanie z Hradca Králové trvá do konca tohto roka.