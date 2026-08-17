Slovan získal naspäť svojho odchovanca. Útočník z Košíc bude k dispozícii už proti Celje

Roman Čerepkai v drese FC Košice.
Roman Čerepkai v drese FC Košice. (Autor: TASR)
TASR|17. aug 2026 o 17:51
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Na Tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvorročný kontrakt.

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaia.

Na Tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvorročný kontrakt.

Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil v pondelok prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Kmotrík: Rád by som ocenil prístup Košíc

Čerepkai je odchovanec „belasých“. Z Akadémie ŠK Slovan sa cez Teplice, ViOn a Košice vrátil domov do Bratislavy.

V júni absolvoval debut v slovenskom reprezentačnom áčku a má za sebou vydarenú sezónu, keď v uplynulom ročníku dal za Košice vo všetkých súťažiach 12 gólov a na 9 prihral.

VIDEO: Predstavenie Čerepkaia v Slovane

„Som veľmi rád, že Roman Čerepkai sa vracia domov. Získali sme ďalšieho hráča vo výbornom futbalovom veku s perspektívou do budúcna, a navyše nášho odchovanca.

Romana sme mali dlhodobo na očiach v našej lige, všímali sme si jeho progres a vidíme v ňom potenciál.

Teším sa, že sa nám po čase opäť podarilo zrealizovať prestup v rámci Niké ligy, rád by som ocenil prístup Košíc, s ktorými sme viedli konštruktívne rokovania,“ uviedol pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.

Tento príchod nám môže pomôcť

Trénerovi Yayovi Touremu bude Čerepkai k dispozícii už v stredajšom úvodnom zápase play off Ligy majstrov proti NK Celje.

„Na samotnom Romanovi sme vnímali jeho túžbu vrátiť sa do Bratislavy a hrať za Slovan na novom Tehelnom poli. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na štvorročnej zmluve, tento príchod nám môže pomôcť rozšíriť možnosti v ofenzíve a ešte skvalitniť mužstvo.

Zároveň sa teším, že sa nám prestup podarilo dotiahnuť už pred play off Ligy majstrov, a Roman bude pripravený už na stredajší zápas,“ povedal Ivan Kmotrík ml.

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Chcem byť produktívny a platný pre tím

„Je krásny pocit, že sa môžem vrátiť domov, tam, kde sa to celé začalo. Už sa neviem dočkať, kým v drese Slovana opäť vybehnem na ihrisko. Počas štyroch rokov som nabral skúsenosti, rozohral som sa, určite som iný hráč ako v čase, keď som odchádzal.

Verím, že to ukážem. Veľmi sa teším na zápasy, ktoré nás čakajú, najbližšie už v stredu, o takýchto dueloch som vždy sníval. Chcem byť produktívny a platný pre tím, dávať góly a pomáhať mužstvu k naplneniu našich cieľov,“ zdôraznil Čerepkai.

V Košiciach sa vypracoval až do repre

Rodák z Bratislavy futbalovo vyrastal v akadémii Slovana. V roku 2019 absolvoval krátky angažmán v mládeži Sampdorie Janov, aby sa následne vrátil domov do Bratislavy.

Po tom, ako vyšiel z dorasteneckej kategórie, zbieral štarty v rezerve a od začiatku roka 2022 bol súčasťou A-tímu, s ktorým absolvoval zimnú prípravu a bol súčasťou majstrovského kádra z ročníka 2021/22.

Nasledovali pôsobenia v Tepliciach a Zlatých Moravciach a vydarený angažmán v Košiciach.

Uprostred Roman Čerepkai v drese FC Košice.
Uprostred Roman Čerepkai v drese FC Košice. (Autor: TASR)

Čerepkai sa definitívne vrátil na Slovensko začiatkom roka 2025 a v Košiciach sa postupne vypracoval na ofenzívneho lídra tímu.

Na jar 2025 dal v Niké ligy štyri góly a prelom priniesla sezóna 2025/26. V nej zaznamenal v Niké lige 10 gólov a 7 asistencií, ďalšie dva góly a dve asistencie pridal pri ceste Košíc do finále Slovenského pohára.

Vyslúžil si tým nomináciu do slovenskej reprezentácie a premiérový štart v medzištátnom stretnutí s Čiernou Horou. V prebiehajúcom ročníku sa gólovo presadil v zápasoch v Žiline i doma s Trenčínom.

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Slovan jeho príchodom reagoval na problémy v útoku, keď mu od prvého zápasu 2. predkola LM na pôde Iberie 1999 Tbilisi chýbal kapitán Andraž Šporar a odvetu 3. predkola proti Mjällby AIF nedohral pre zranenie Mykola Kucharevič.

Ďalší útočník Adam Griger zas ešte od zimného svojho príchodu za „belasých“ neskóroval a jeho hosťovanie z Hradca Králové trvá do konca tohto roka.

Slovensko

    Roman Čerepkai v drese FC Košice.
    Roman Čerepkai v drese FC Košice.
    Slovan získal naspäť svojho odchovanca. Útočník z Košíc bude k dispozícii už proti Celje
    dnes 17:51
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