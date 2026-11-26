Bývalý podpredseda Futbalovej asociácie ČR (FAČR) Roman Berbr trest za futbalovú korupciu nedostane.
Odvolací súd v Plzni ho dnes potrestal podmienkou za spreneveru peňazí Plzenského krajského futbalového zväzu, ktorú mu zmiernil z troch rokov na dva a pol roka, a potvrdil mu dvojmiliónovú pokutu.
Súd Berbrovi zrušil aj trojročný zákaz výkonu funkcie štatutárneho zástupcu spolku. Sudca Krajského súdu v Plzni Karol Velek rozsudok ďalej číta.
Súd nepotvrdil ani existenciu organizovanej zločineckej skupiny. Niektorým ďalším obžalovaným tresty zmenil. Nepodmienečný trest dostal len niekdajší športový riaditeľ Slavoja Vyšehrad Roman Rogoz.
Okresný súd v Plzni Berbra v júni 2024 neprávoplatne odsúdil za spreneveru Plzenského krajského futbalového zväzu na trojročný podmienečný trest s päťročnou skúšobnou dobou, pokutu dva milióny korún a trojročný zákaz výkonu funkcie štatutárneho zástupcu spolku.
Spod obžaloby z podplácania, pomoci pri podplácaní a účasti v organizovanej zločineckej skupine ho okresný súd oslobodil. Berbr vždy všetky obvinenia odmietal.
Prokurátor pôvodne obžaloval 21 ľudí a klub Slavoj Vyšehrad za podiel na zmanipulovaní desiatich zápasov druhej a tretej ligy v rokoch 2019 a 2020.
Berbr podľa obžaloby využíval svoje dominantné postavenie vo FAČR a ovplyvňoval nasadzovanie rozhodcov na stretnutia Vyšehradu podľa požiadaviek vtedajšieho športového riaditeľa klubu Rogoza.
Vybraní rozhodcovia a delegáti, ale aj jeden hráč a funkcionár konkurenčných klubov potom za úplatok pomáhali Slavoju k výhre, tvrdí obžaloba. Berbra a ďalších ľudí obžaloba navyše vinila z vyvedenia peňazí z Plzenského krajského futbalového zväzu prostredníctvom fiktívnych faktúr za nikdy neuskutočnené služby a školenia.
Okresný súd nakoniec väčšine obžalovaných vymeral za futbalovú korupciu pokuty a zákazy činnosti. Štyria sa dohodli na vine a treste a ich rozsudky sú právoplatné. Všetci ostatní sa proti rozsudku okresného súdu odvolali, rovnako ako prokurátor Ján Scholle, ktorý požadoval prísnejšie tresty.
Nepodmienečný trest dostal na okresnom súde len Rogoz, za úplatkárstvo a pomoc pri sprenevere mu súd uložil štyri roky väzenia a pokutu 400 000 korún.