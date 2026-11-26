Krajský súd v Plzni dnes rozhodne o odvolaní vo futbalovej korupčnej kauze okolo bývalého podpredsedu Futbalovej asociácie ČR (FAČR) Romana Berbra.
Prokurátor Jan Scholle požaduje prísnejšie tresty, prípady časti obžalovaných vrátane sedemdesiatdvaročného Berbra chce preto vrátiť okresnému súdu na opätovné prerokovanie.
Pre časť obžalovaných chce vyššie pokuty. Obhajcovia naopak navrhujú oslobodenie spod obžaloby alebo miernejšie tresty.
Berbra v júni 2024 okresný súd v Plzni neprávoplatne odsúdil za spreneveru peňazí Plzenského krajského futbalového zväzu na trojročný podmienečný trest s päťročnou skúšobnou dobou, pokutu dva milióny korún a trojročný zákaz výkonu funkcie štatutárneho zástupcu spolku.
Spod obžaloby z podplácania, pomoci pri podplácaní a účasti v organizovanej zločineckej skupine ho okresný súd oslobodil. Berbrov obhajca teraz požaduje oslobodenie aj v časti týkajúcej sa sprenevery.
Tvrdí, že zväzu žiadna škoda nevznikla. Zväz, ktorý pôvodne podal odvolanie, ho neskôr vzal späť a uviedol, že mu žiadna škoda nevznikla.
Celá kauza sa týka údajného ovplyvňovania desiatich zápasov druhej a tretej ligy v prospech Slavoja Vyšehrad v rokoch 2019 a 2020.
Podľa obžaloby Berbr využíval svoje postavenie vo futbalovej asociácii na ovplyvňovanie nasadzovania rozhodcov na stretnutia Vyšehradu. Vybraní rozhodcovia a delegáti mali za úplatky pomáhať klubu k víťazstvám.
Prokurátor trvá aj na tom, že okolo Berbra fungovala organizovaná zločinecká skupina, do ktorej podľa neho patrili okrem iného niekdajší športový riaditeľ Slavoja Vyšehrad Roman Rogoz, bývalý ligový hráč a funkcionár Michal Káník a bývalý rozhodca Tomáš Grímm.
Scholle navrhuje vrátiť kauzu na opätovné prerokovanie v prípade Berbra, Rogoza, Káníka a ďalších obžalovaných, ktorí si podľa neho boli vedomí existencie skupiny a konali v jej prospech.
U ďalších rozhodcov, ktorých okresný súd uznal vinnými z prijímania úplatkov, žiada predovšetkým zvýšenie pokút. Väčšina obhajcov naopak požaduje oslobodenie spod obžaloby. Nepodmienečný trest štyri roky väzenia a pokutu 400 000 korún dostal na okresnom súde iba Rogoz.