Rodri po návrate zo svetového šampionátu absolvoval zákrok. City čaká na jeho návrat

Na archívnej snímke z 19. júla 2026 španielsky futbalista Rodri bozkáva trofej po triumfe vo finálovom zápase Španielsko - Argentína.
Na archívnej snímke z 19. júla 2026 španielsky futbalista Rodri bozkáva trofej po triumfe vo finálovom zápase Španielsko - Argentína. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. júl 2026 o 15:25
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Na MS priviedol španielsky národný tím k zisku druhého titulu.

Španielsky futbalový stredopoliar Rodri sa podrobil menšej operácii chrbta a Manchestru City bude chýbať v úvode prípravy na novú sezónu.

Na MS v USA, Mexiku a Kanade priviedol španielsky národný tím k zisku druhého titulu a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja.

„Môžeme potvrdiť, že Rodri sa po návrate zo svetového šampionátu podrobil menšej operácii chrbta. Procedúra dopadla úspešne.

Čaká ho krátka rekonvalescencia, potom sa pripojí k nášmu tímu," citovala z vyhlásenia Manchestru City agentúra AFP.

Rodriho, o ktorého má eminentný záujem Real Madrid, sprevádzajú zdravotné problémy od roku 2024, keď utrpel vážne zranenie kolena.

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