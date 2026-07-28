Rodri po návrate zo svetového šampionátu absolvoval zákrok. City čaká na jeho návrat

Španielsky futbalový stredopoliar Rodri sa podrobil menšej operácii chrbta a Manchestru City bude chýbať v úvode prípravy na novú sezónu.
Na MS v USA, Mexiku a Kanade priviedol španielsky národný tím k zisku druhého titulu a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja.
„Môžeme potvrdiť, že Rodri sa po návrate zo svetového šampionátu podrobil menšej operácii chrbta. Procedúra dopadla úspešne.
Čaká ho krátka rekonvalescencia, potom sa pripojí k nášmu tímu," citovala z vyhlásenia Manchestru City agentúra AFP.
Rodriho, o ktorého má eminentný záujem Real Madrid, sprevádzajú zdravotné problémy od roku 2024, keď utrpel vážne zranenie kolena.