Maresca nevylúčil odchod Rodriho zo City: stať sa môže čokoľvek

Tréner futbalistov Manchestru City Enzo Maresca vyhlásil, že „stať sa môže čokoľvek“ v súvislosti so správami, podľa ktorých Barcelona predložila ponuku Rodriho.
Manchester City údajne odmietol úvodnú ponuku španielskeho majstra vo výške 38,5 milióna libier za stredopoliara, ktorý sa v lete so španielskou reprezentáciou radoval zo zisku titulu majstrov sveta.
Do konca zmluvy 30-ročného Rodriho s „citizens“ zostáva už iba jedna sezóna. Podľa médií City požaduje za Rodriho približne 68 miliónov libier.
„V prvom rade sme už povedali, že prestupové okno je otvorené. Môžeme hráčov kupovať aj predávať, takže sa môže stať čokoľvek.
Práve som teraz videl Rodriho v klubovej budove, objal som ho a vyzerá dobre, takže uvidíme, čo sa stane,“ povedal Maresca podľa agentúry AFP na piatkovej tlačovej konferencii pred nedeľným zápasom Community Shield proti Arsenalu.
Rodri prišiel do Man City z Atletica Madrid v roku 2019. Pod vedením bývalého trénera Pepa Guardiolu získal viacero titulov v Premier League a v roku 2023 aj triumf v Lige majstrov.
Následne vyhral so Španielskom majstrovstvá Európy v roku 2024 a stal sa aj víťazom ankety Zlatá lopta za rok 2024, no vážne zranenie kolena ho vyradilo z veľkej časti sezóny 2024/25.