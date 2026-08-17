Rodri priletel do Barcelony. Chystaný prestup označil za splnený sen

Španielsky futbalista Rodri pricestoval v pondelok do Barcelony, kde má skompletizovať prestup z Manchestru City.
Tridsaťročný stredopoliar označil možnosť obliekať dres katalánskeho klubu za splnený sen.
„Som veľmi šťastný, že som tu. Bolo to niekoľko veľmi intenzívnych dní, ale teší ma, že sa všetko vyriešilo. Pre mňa je sen hrať za Barcelonu,“ uviedol Rodri po príchode.
V utorok by mal absolvovať lekársku prehliadku, zatiaľ čo oba kluby dokončujú administratívne náležitosti transferu.
Barcelona sa podľa zdroja agentúry AP dohodla s Manchestrom City na odstupnom vo výške 76,5 milióna eur. Rodri mal v anglickom klube zmluvu ešte na jednu sezónu, s Barcelonou by mal podľa médií podpísať kontrakt do roku 2030.
Kapitán španielskej reprezentácie pomohol minulý mesiac národnému tímu k druhému titulu majstra sveta a získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja.
V Barcelone sa stretne aj s reprezentačnými spoluhráčmi Laminom Yamalom, Danim Olmom, Pauom Cubarsim, Gavim a Pedrim.
Rodri prišiel do Manchestru City v roku 2019 z Atletica Madrid. V roku 2023 strelil víťazný gól vo finále Ligy majstrov proti Interu Miláno a o rok neskôr získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta.