Prišiel v lete z tímu bundesligového konkurenta. Stredopoliar bude chýbať niekoľko týždňov

Rocco Reitz (vľavo).
Rocco Reitz (vľavo). (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|3. sep 2026 o 16:51
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Utrpel na tréningu svalové zranenie ľavého stehna.

Nemeckému futbalovému klubu RB Lipsko bude niekoľko týždňov chýbať stredopoliar Rocco Reitz.

Letná posila tímu utrpela na tréningu svalové zranenie ľavého stehna, informoval klub vo štvrtok.

Reitz prišiel do Lipska v lete z tímu bundesligového konkurenta Borussie Mönchengladbach.

„Je to veľmi nepríjemné. Podával skvelé výkony. Na tréningu sa však môže stať čokoľvek. Je to silný chlapec a víťazný typ. Po reprezentačnej prestávke chce byť opäť k dispozícii,“ uviedol tréner Martin Demichelis.

Dvadsaťštyriročný Reitz vynechal časť predsezónnej prípravy pre následky vážnej infekcie.

Napriek tomu nastúpil v základnej zostave v úvodnom bundesligovom zápase proti svojmu bývalému klubu Mönchengladbachu a gólom uzavrel skóre na konečných 3:0, pripomenula agentúra DPA.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Rocco Reitz (vľavo).
    Rocco Reitz (vľavo).
    Prišiel v lete z tímu bundesligového konkurenta. Stredopoliar bude chýbať niekoľko týždňov
    dnes 16:51
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