Prišiel v lete z tímu bundesligového konkurenta. Stredopoliar bude chýbať niekoľko týždňov

Nemeckému futbalovému klubu RB Lipsko bude niekoľko týždňov chýbať stredopoliar Rocco Reitz.
Letná posila tímu utrpela na tréningu svalové zranenie ľavého stehna, informoval klub vo štvrtok.
Reitz prišiel do Lipska v lete z tímu bundesligového konkurenta Borussie Mönchengladbach.
„Je to veľmi nepríjemné. Podával skvelé výkony. Na tréningu sa však môže stať čokoľvek. Je to silný chlapec a víťazný typ. Po reprezentačnej prestávke chce byť opäť k dispozícii,“ uviedol tréner Martin Demichelis.
Dvadsaťštyriročný Reitz vynechal časť predsezónnej prípravy pre následky vážnej infekcie.
Napriek tomu nastúpil v základnej zostave v úvodnom bundesligovom zápase proti svojmu bývalému klubu Mönchengladbachu a gólom uzavrel skóre na konečných 3:0, pripomenula agentúra DPA.