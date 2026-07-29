Minulosť ho stále mrzí. Mancini začal návrat na lavičku Talianska ospravedlnením

Tréner Roberto Mancini sa po návrate k talianskej futbalovej reprezentácii ospravedlnil za to, že pred tromi rokmi národný tím opustil.
61-ročný kouč dal vtedy prednosť lukratívnemu angažmánu pri výbere Saudskej Arábie a od mužstva, s ktorým v roku 2021 oslavoval európsky titul, odišiel.
"Veľmi ma to mrzí. Bolo to, ako keď prídete o svoju životnú lásku. To znamená, že ste urobili niečo, čo ste nemali," povedal Mancini deň po tom, čo sa stal nástupcom Gennara Gattusa.
"Takže sa ospravedlňujem. Veľmi ospravedlňujem aj za to, čo sa stalo za posledné tri roky. Pokúsim sa dostať národný tím späť tam, kam patrí," uviedol bývalý kouč Lazia Rím, Interu Miláno či Manchestru City.
Taliani pod Gattusovým vedením neuspeli v jarnom play off o postup na svetový šampionát, kde chýbali už tretíkrát za sebou.
Vrátiť štvornásobných majstrov sveta na výslní má Mancini, ktorý sa začne 25. zápasom Ligy národov proti Belgicku.
"Uvedomujem si, že niektorí ľudia budú proti mne. Dúfam, že tím bude hrať tak dobre, aby mi napríklad odpustili, "vyhlásil Mancini.