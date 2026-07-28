Taliansko by mal viesť staronový tréner. S tímom vyhral kontinentálny šampionát

Roberto Mancini by sa mal stať staronovým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie. Šéf zväzu Giovanni Malago pre agentúru ANSA uviedol, že so 61-ročným koučom rokuje.
Mancini pri národnom tíme pôsobil už v rokoch 2018 až 2023 a v roku 2021 s ním získal titul majstra Európy.
Kandidátom na uvoľnený post po Gennarovi Gattusovi bol Andrea Pirlo. Tréner dubajského klubu United FC v pondelok na Instagrame uviedol, že zväz s ním rokovania ukončil.
Dôvodom boli jeho obchodné väzby na ruskú stávkovú spoločnosť Fonbet. Pre nezhody okolo výberu trénera po dvoch týždňoch rezignoval bývalý slávny obranca Paolo Maldini na funkciu technického riaditeľa Talianskej futbalovej federácie.
Gattuso skončil po neúspechu v baráži o postup na majstrovstvá sveta. Štvornásobní majstri sveta chýbali na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta už tretíkrát za sebou.
Ponuku už predtým odmietli Pep Guardiola aj Carlo Ancelotti. Mancini po skončení pri talianskej reprezentácii viedol reprezentáciu Saudskej Arábie, naposledy pôsobil na lavičke katarského tímu Al Sadd.
V minulosti trénoval aj Lazio Rím, Inter Miláno, Manchester City či Galatasaray Istanbul.