Štyri zápasy, štyri výhry a skóre 16:1. Nesmieme zaspať, lebo nás to dobehne, varuje tréner

Futbalisti FK Gerlachov sa stali neoddeliteľnou súčasťou miestneho diania. Už niekoľko rokov sa pohybujú na horných priečkach tabuľky najvyššej regionálnej súťaže, Majstrovstiev regiónu – IV. ligy východ.
Ich dobré výkony lákajú do hľadiska čoraz viac divákov nielen z obce, ale aj z celého Bardejovského okresu. Po štyroch kolách súťaže sú bez straty jediného bodu a s pozoruhodným skóre 16:1.
Najlepším strelcom mužstva je Kolumbijčan Carlos Mena Jimenez s piatimi gólmi. Najlepší kanonier minulého súťažného ročníka má tak dobre našliapnuté k obhajobe streleckého prvenstva.
Gerlachovčania vytvorili konsolidovaný kolektív, ktorého základ tvorí väčšina hráčov pôsobiacich v klube už dlhšie. Na ihrisku je to vidieť. Hráči sa poznajú, vedia o sebe a ich spolupráca funguje.
Prínosom sú aj legionári, ktorí napĺňajú očakávania a ukazujú sa ako rozdieloví hráči. Za postavením mužstva v tabuľke však stojí predovšetkým dobre namiešaný kolektív. Košč, Havrila, Mihaľov, Lazur či Luščák, ale aj ďalší hráči patria k jeho oporám.
Čoraz viac priestoru navyše dostávajú odchovanci Gerlachovskej futbalovej školy. Systematická práca s mládežou tak začína prinášať svoje ovocie. Na mužstve je vidieť aj systematickú prácu trénerov.
V poslednom období sa na lavičke vystriedali traja – Vladislav Palša (EURO A), Rastislav Kica (EURO PRO) a Róbert Lukáč (EURO PRO). Všetci traja patria medzi známych futbalových odborníkov a v Gerlachove odvádzali, respektíve odvádzajú, veľmi kvalitnú prácu.
Súčasný šéf lavičky RÓBERT LUKÁČ (41) pôsobil pri mládežníckych výberoch MFK Košice a Tatrana Prešov. Pracoval ako koordinátor krajských výberov VsFZ a pôsobil aj pri mládežníckych reprezentáciách U15, U16 a U17. Dospelých trénoval v Starej Ľubovni, Demjate, Šarišských Dravcoch a Raslaviciach. V Gerlachove nadviazal na prácu svojich predchodcov a mužstvo pod jeho vedením vstúpilo do sezóny výborne.
S Róbertom Lukáčom sme sa rozprávali o výbornom štarte Gerlachova, ambíciách klubu, úrovni IV. ligy, práci s mládežou, ale aj o jeho pohľade na rozhodcov.
Ako hodnotíte úroveň súťaže v tomto ligovom ročníku?
Som v 4. lige od jarnej časti sezóny 2025/2026. Za ten čas som mal možnosť navnímať všetky družstvá, ktoré v nej účinkujú. Myslím si, že kvalita sa drží na rovnakej úrovni.
Dovolím si tvrdiť, že po postupe Bardejova do tretej ligy bude súťaž vyrovnanejšia a mohla by byť aj dramatickejšia až do konca, nielen čo sa týka záchrany, ale aj postupu.
Ako sa pozeráte na účinkovanie vášho mužstva v súťaži?
Doterajšie účinkovanie by som zhodnotil pozitívne, keďže máme 12 bodov. V lete sme mali tri odchody – Guľaš, Križanovský, Stolárik. Podarilo sa nám vhodne doplniť mužstvo a zároveň ho aj omladiť o mladých, zaujímavých hráčov.
Som rád, že konkurencia je prakticky na každom poste. Súťaž sme začali dobre. Ani jeden zápas nebol jednoduchý, aj keď doterajšie výsledky ukazujú opak. Musíme sa však pozerať dopredu. Máme sériu zápasov s mužstvami, ktoré preveria našu mentalitu aj kvalitu.
Koho považujete za favorita súťaže, respektíve ktorým mužstvám môžu hroziť existenčné problémy?
Ťažko je po 4. kole niekoho odsúdiť na zostup, respektíve favorizovať na postup. Kendice majú mužstvo zvučných mien hráčov z vyšších súťaží a Ľubotice vhodne doplnili už aj tak kvalitný káder, ktorý mali. Čiže tieto dve mužstvá budú určite vysoko.
Na začiatku som kolegovi v Čani povedal, že tabuľka sa rozdelí na dve polovice, čo sa už možno po 4. kole aj ukázalo. Mužstvá, ktoré sú momentálne dole, ako Čirč, Rožňava, Sobrance a Geča, sú však nepríjemnými súpermi najmä na domácich ihriskách a určite začnú zbierať body.
Aké sú ciele FK v tomto ligovom ročníku?
Keďže som dostal dôveru od prezidenta viesť mužstvo aj v tejto sezóne, dali sme si tri základné ciele. Prvým bolo doplniť káder, druhým hrať dobrý futbal a tretím držať sa v tabuľke čo najvyššie. Po jeseni by sme si to vyhodnotili a rozhodli sa, čo ďalej do jarnej časti.
Zatiaľ sa nám darí napĺňať všetky ciele, ale nesmieme zaspať, lebo nás to potom dobehne.
Stále ste aj mládežníckym trénerom. Dajú sa tieto „funkcie“ spojiť?
Myslím, že je to odraz celej situácie v slovenskom futbale. Tréner nemôže byť len tréner, lebo by neprežil. Poznám veľa kolegov a hráčov, ktorí trénujú mládež aj mužov alebo dokonca ešte hrajú, učia na školách alebo robia aj iné povolania popri futbale.
Je to aj môj prípad. Ja mám také krédo v živote – keď človek chce a baví ho to, čo robí, všetko sa dá zladiť a nastaviť tak, aby to fungovalo. Toho sa držím a zvládam to aj vďaka ľuďom, ktorými som sa obklopil, či už v Gerlachove alebo Trebišove.
Najväčšiu podporu však mám u mojej partnerky, lebo podpora v rodine je veľmi dôležitá, aby mohol tréner, respektíve človek, dnes na Slovensku existovať.
V derby v Čirči, ktoré Gerlachov vyhral 4:0, ste videli červenú kartu. Nestáva sa často, aby tréneri museli opustiť lavičku. Aká bola táto karta z vášho pohľadu?
Každý, kto ma dobre pozná, vie, že nemám rád dve veci – krivdu a lenivosť. Možno preto nie som s rozhodcami kamarát, lebo vidíte sami, aké chyby robia, ako pískajú a čo sa deje vo vyšších súťažiach.
Každý človek, tréner môže spraviť chybu a aj rozhodca môže spraviť chybu. Každý človek, a tým pádom aj rozhodca, sa však môže za ňu ospravedlniť. Najviac mi vadí arogancia a povýšenectvo, ktorými sa niektorí prezentujú.
Preto niekedy dostanem tak ako napríklad v Čirči červenú kartu, voči ktorej sa, samozrejme, odvolám. Nepoužil som žiadne nadávky ani vulgarizmy, akurát som opustil zónu pre trénera, čo je bežný jav aj v lige, aj v zahraničí.
V emócii, keď pozeráte Simeoneho, ten by mal byť každý zápas vylúčený. Chýba mi však ľudskosť a empatia u niektorých rozhodcov pri posudzovaní situácií. Napríklad po zápase Gerlachov – Bardejov som vyzdvihol rozhodcu za výkon.
Keď píska dobre a v rámci pravidiel, vždy prídem, podám ruku a poďakujem za výkon. Myslím, že na Slovensku je veľa dobrých rozhodcov.
Gerlachov tak vstúpil do novej sezóny spôsobom, ktorý naznačuje, že v súťaži nechce byť iba do počtu. Štyri víťazstvá, skóre 16:1 a plný počet bodov sú síce výborným začiatkom, no tréner Lukáč zostáva nohami na zemi. Vie, že náročnejšie skúšky ešte len prídu. Práve v nich sa ukáže, či Gerlachov dokáže svoju súčasnú formu pretaviť do dlhodobej stability a zostať medzi najlepšími aj po jesennej časti súťaže.