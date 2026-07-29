Turbulentnú sezónu zakončili v strede tabuľky. V príprave si siahame na dno síl, hovorí kapitán

MFK Snina hral ešte v predminulej sezóne baráž o postup do druhej ligy. V nej síce neuspel, no stále existovala možnosť postúpiť administratívnou cestou.
Ani tá však napokon nevyšla, keďže Slovenský futbalový zväz na základe územného princípu zaradil do druhej ligy bratislavský Inter.
Nasledujúci ligový ročník už z pohľadu Sninčanov nebol taký úspešný. Mužstvo sa pohybovalo v dolnej časti tabuľky a o pokojný záver sezóny muselo bojovať až do posledných kôl.
V okresnom meste na východe Slovenska sa futbal hrá už od roku 1927. Zo Sniny pochádzajú bývalí slovenskí reprezentanti Ján Mucha, Pavol Diňa i Ondrej Duda.
Klub sa môže pochváliť aj účasťou v semifinále Slovenského pohára. Hoci MFK Snina už niekoľko rokov pôsobí v tretej lige, má za sebou bohatú tradíciu i úspechy, na ktoré chce nadviazať.
V novej sezóne by sa Sninčania radi posunuli na vyššie priečky tabuľky a nadviazali na úspešnejšie obdobia klubu. Jedným z hráčov, ktorí chcú pomôcť pri napĺňaní týchto ambícií, je 30-ročný obranca RÓBERT DICKÝ.
Rodák zo Sniny urobil svoje prvé futbalové kroky práve v domácom klube. Neskôr pôsobil v Podbrezovej, Zvolene a Lokomotíve Košice. Skúsenosti zbieral aj v zahraničí v rakúskom FC Horna SV Sankt Margarethen.
Po návrate na Slovensko obliekal dres Humenného a od roku 2019 je opäť hráčom MFK Snina. Kapitánovi mužstva sme položili niekoľko otázok.
Ako hodnotíte uplynulú sezónu?
Minulá sezóna bola z pohľadu nášho klubu veľmi turbulentná. Zmenilo sa takmer celé mužstvo a výsledkovo sme zápasy nezvládali, čo sa odrazilo v boji o záchranu až do posledných kôl.
Napokon sa nám však podarilo vyhrať dôležité zápasy a sezónu sme zakončili v strede tabuľky.
Myslím si, že sme určite mali na vyššie umiestnenie, no nevyvarovali sme sa chýb a v ofenzíve sme neboli dostatočne produktívni. To je už za nami a verím, že v novej sezóne budeme silnejším mužstvom.
Ako vyzerá letná príprava?
Príprava je náročná, fyzicky si siahneme na dno síl, ale to k tomu patrí. Tréningy sú kvalitné, bavia nás a smerujú k tomu, aby sme boli čo najlepšie pripravení na novú sezónu.
V prípravných zápasoch zatiaľ výsledky nie sú prvoradé. Dôležité je nabrať potrebnú zápasovú záťaž, otestovať potenciálne posily a postupne začleniť do mužstva mladých hráčov z dorastu.
Aké sú ciele MFK Snina v sezóne 2026/2027?
Naším cieľom je hrať atraktívny útočný futbal a pohybovať sa na popredných priečkach tabuľky. Veľmi dôležité bude, aby sme na domácom ihrisku nestrácali body tak, ako sa nám to stávalo v minulej sezóne. Pred vlastnými fanúšikmi ich bolo naozaj priveľa.
Osobné ciele si nestanovujem. Pokiaľ tréneri usúdia, že mám mužstvu stále čo ponúknuť, budem rád, ak to budem môcť dokazovať na ihrisku. Ako kapitán sa zároveň snažím pomáhať mladším spoluhráčom aj mimo futbalového trávnika.
MFK Snina vstupuje do novej sezóny s ambíciou vrátiť sa medzi najlepšie tímy tretej ligy. Stabilizovaný káder, kvalitná letná príprava a skúsenosti lídrov, akým je aj kapitán Róbert Dický, môžu byť dobrým základom na to, aby sa mužstvo pohybovalo vo vyšších poschodiach tabuľky a opäť prinášalo svojim fanúšikom radosť z futbalu.