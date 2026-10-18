Najradšej spomína na vypredané derby pražských S. Dnes chce oslavovať úspech na východe

Futbalista Róbert Cicman.
Futbalista Róbert Cicman. (Autor: Archív Róbert Cicman)
Peter Cingel|18. okt 2026 o 08:00
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Skúsený obranca nechce zavesiť futbalové kopačky na klinec ani vo veku 42 rokov.

RÓBERT CICMAN, bývalý slovenský profesionálny futbalista, začínal svoju kariéru v Košiciach. Cez všetky mládežnícke kategórie sa postupne prepracoval do Ličartoviec, kam sa Košičania na určitý čas presťahovali, a do B-mužstva.

Od roku 2006 bol súčasťou A-mužstva. V drese Košíc odohral medzi dospelými 146 zápasov a strelil osem gólov. V roku 2011 zamieril do Prahy, kde v 28 stretnutiach obliekal dres Slavie Praha.

Nasledovalo pôsobenie v Nitre, za ktorú nastúpil v jedenástich zápasoch a zaznamenal jeden gól. Potom opäť zamieril do zahraničia, tentoraz do poľského klubu Sandecja Nowy Sącz, v ktorého drese odohral 19 zápasov. Po návrate na Slovensko pôsobil postupne v Haniske, Lokomotíve Košice, Trebišove a Čani.

Ani vo veku 42 rokov však ešte futbalové kopačky na klinec nezavesil. Aktuálne je oporou zadných radov TJ Družstevník Malá Ida, ktorý účinkuje v V. lige dospelých VsFZ a momentálne vedie ligovú tabuľku.

Malá Ida je obec v Košickom kraji, v historickom regióne Abov, s čosi vyše 2 000 obyvateľmi. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1247 a futbal sa tu hráva od roku 1955.

So skúseným pilierom defenzívy miestneho Družstevníka sme sa rozprávali o jeho futbalovej kariére, spomienkach na pôsobenie v zahraničí aj o aktuálnom dianí v jeho súčasnom klube.

Na čo vo svojej doterajšej kariére najradšej spomínate?

Najradšej spomínam asi na pôsobenie v Slavii Praha a na derby zápasy proti Sparte. Vypredané štadióny na Letnej a v Edene sú naozaj krásne spomienky.

Čo vás priviedlo do Malej Idy?

Pre TJ Družstevník Malá Ida som sa rozhodol jednak preto, že to mám doslova na skok z domu, a tiež zavážilo, že s trénerom a bývalým spoluhráčom Paľom Jurčom nás spája ligová minulosť. V neposlednom rade v tíme Malej Idy poznám viacerých hráčov, takže sa tu naozaj cítim ako doma.

Skúste zhodnotiť doterajšie účinkovanie mužstva v jesennej časti.

Teší nás, že sme prví v tabuľke, a verím, že víťazná nálada bude pokračovať aj naďalej. Osobne ma mrzia moje zranenia, ale to už asi patrí k veku. Aj napriek tomu budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som mužstvu pomohol udržať sa na popredných priečkach.

Vediete tabuľku. Hovorí sa v mužstve o postupe? Aké sú vaše ciele?

V mužstve je nepopierateľná kvalita, ktorá nám umožňuje pomýšľať aj na celkové víťazstvo. Naďalej do toho budeme dávať maximum a uvidíme, či sa naše spoločné úsilie pretaví aj do ďalších úspechov. Každopádne si veríme a myslíme si, že máme na to, aby sme vyhrali celú ligu.

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Aká je nálada v kabíne?

Aj vzhľadom na aktuálne umiestnenie v tabuľke je nálada, pochopiteľne, viac než dobrá.

Ako ste spokojný so svojím účinkovaním v jesennej časti?

Ako som už spomenul, hnevajú ma moje zranenia. Ak ich však odmyslíme, myslím si, že ešte stále dokážem mužstvu pomôcť. Snažím sa byť prínosom a popritom si futbal aj užiť.

Róbert Cicman má za sebou bohatú kariéru, počas ktorej okúsil slovenský aj zahraničný futbal a zahral si pred plnými tribúnami v Prahe. Ani po štyridsiatke nestratil chuť pokračovať a svoje skúsenosti teraz odovzdáva v Malej Ide.

Tá má jesennú časť výborne rozohranú a vedúce postavenie jej dáva dôvod pozerať sa do budúcnosti s optimizmom. Ak si mužstvo udrží súčasnú formu a vyhne sa zbytočným stratám bodov, môže svoje ambície pretaviť do úspešného konca sezóny. Skúsený obranca chce byť pri tom a pomôcť tímu naplniť jeho ciele.

Tabuľka V. liga Juh VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
TJ Družstevník Malá IdaTJ Družstevník Malá IdaTJ Družstevník Malá Ida
9
8
1
0
38:6
25
V
V
V
R
V
2
MFK Veľké KapušanyMFK Veľké KapušanyMFK Veľké Kapušany
9
7
0
2
32:10
21
V
V
V
V
V
3
TJ Družstevník ČičarovceTJ Družstevník ČičarovceTJ Družstevník Čičarovce
9
5
3
1
25:12
18
R
R
V
R
V
4
AFK TopoľanyAFK TopoľanyAFK Topoľany
9
6
0
3
28:11
18
P
V
V
V
P
5
MFK ŤahanovceMFK ŤahanovceMFK Ťahanovce
9
6
0
3
20:11
18
P
P
V
V
V
6
ŠK Nacina VesŠK Nacina VesŠK Nacina Ves
10
5
1
4
21:22
16
V
R
P
P
V
7
MFK GelnicaMFK GelnicaMFK Gelnica
9
5
1
3
19:10
16
V
V
V
P
V
8
FK Košická Nová VesFK Košická Nová VesFK Košická Nová Ves
9
4
0
5
12:18
12
V
P
V
P
V
9
OTJ JamníkOTJ JamníkOTJ Jamník
10
3
2
5
23:22
11
V
P
V
P
R
10
Futbalový klub II.Rákóczi Ferenc BoršaFutbalový klub II.Rákóczi Ferenc BoršaFutbalový klub II.Rákóczi Ferenc Borša
10
3
2
5
13:16
11
P
V
R
P
P
11
TJ Internacionál HraňTJ Internacionál HraňTJ Internacionál Hraň
9
1
4
4
10:16
7
V
R
P
R
P
12
TJ MARATÓN SeňaTJ MARATÓN SeňaTJ MARATÓN Seňa
9
2
0
7
8:24
6
P
P
P
V
P
13
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
9
1
1
7
6:36
4
P
R
P
P
P
14
FK TATRA SokoľanyFK TATRA SokoľanyFK TATRA Sokoľany
10
1
1
8
7:48
4
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalista Róbert Cicman.rozhovor
    Futbalista Róbert Cicman.rozhovor
    Najradšej spomína na vypredané derby pražských S. Dnes chce oslavovať úspech na východe
    Peter Cingeldnes 08:00
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