Najradšej spomína na vypredané derby pražských S. Dnes chce oslavovať úspech na východe

RÓBERT CICMAN, bývalý slovenský profesionálny futbalista, začínal svoju kariéru v Košiciach. Cez všetky mládežnícke kategórie sa postupne prepracoval do Ličartoviec, kam sa Košičania na určitý čas presťahovali, a do B-mužstva.
Od roku 2006 bol súčasťou A-mužstva. V drese Košíc odohral medzi dospelými 146 zápasov a strelil osem gólov. V roku 2011 zamieril do Prahy, kde v 28 stretnutiach obliekal dres Slavie Praha.
Nasledovalo pôsobenie v Nitre, za ktorú nastúpil v jedenástich zápasoch a zaznamenal jeden gól. Potom opäť zamieril do zahraničia, tentoraz do poľského klubu Sandecja Nowy Sącz, v ktorého drese odohral 19 zápasov. Po návrate na Slovensko pôsobil postupne v Haniske, Lokomotíve Košice, Trebišove a Čani.
Ani vo veku 42 rokov však ešte futbalové kopačky na klinec nezavesil. Aktuálne je oporou zadných radov TJ Družstevník Malá Ida, ktorý účinkuje v V. lige dospelých VsFZ a momentálne vedie ligovú tabuľku.
Malá Ida je obec v Košickom kraji, v historickom regióne Abov, s čosi vyše 2 000 obyvateľmi. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1247 a futbal sa tu hráva od roku 1955.
So skúseným pilierom defenzívy miestneho Družstevníka sme sa rozprávali o jeho futbalovej kariére, spomienkach na pôsobenie v zahraničí aj o aktuálnom dianí v jeho súčasnom klube.
Na čo vo svojej doterajšej kariére najradšej spomínate?
Najradšej spomínam asi na pôsobenie v Slavii Praha a na derby zápasy proti Sparte. Vypredané štadióny na Letnej a v Edene sú naozaj krásne spomienky.
Čo vás priviedlo do Malej Idy?
Pre TJ Družstevník Malá Ida som sa rozhodol jednak preto, že to mám doslova na skok z domu, a tiež zavážilo, že s trénerom a bývalým spoluhráčom Paľom Jurčom nás spája ligová minulosť. V neposlednom rade v tíme Malej Idy poznám viacerých hráčov, takže sa tu naozaj cítim ako doma.
Skúste zhodnotiť doterajšie účinkovanie mužstva v jesennej časti.
Teší nás, že sme prví v tabuľke, a verím, že víťazná nálada bude pokračovať aj naďalej. Osobne ma mrzia moje zranenia, ale to už asi patrí k veku. Aj napriek tomu budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som mužstvu pomohol udržať sa na popredných priečkach.
Vediete tabuľku. Hovorí sa v mužstve o postupe? Aké sú vaše ciele?
V mužstve je nepopierateľná kvalita, ktorá nám umožňuje pomýšľať aj na celkové víťazstvo. Naďalej do toho budeme dávať maximum a uvidíme, či sa naše spoločné úsilie pretaví aj do ďalších úspechov. Každopádne si veríme a myslíme si, že máme na to, aby sme vyhrali celú ligu.
Aká je nálada v kabíne?
Aj vzhľadom na aktuálne umiestnenie v tabuľke je nálada, pochopiteľne, viac než dobrá.
Ako ste spokojný so svojím účinkovaním v jesennej časti?
Ako som už spomenul, hnevajú ma moje zranenia. Ak ich však odmyslíme, myslím si, že ešte stále dokážem mužstvu pomôcť. Snažím sa byť prínosom a popritom si futbal aj užiť.
Róbert Cicman má za sebou bohatú kariéru, počas ktorej okúsil slovenský aj zahraničný futbal a zahral si pred plnými tribúnami v Prahe. Ani po štyridsiatke nestratil chuť pokračovať a svoje skúsenosti teraz odovzdáva v Malej Ide.
Tá má jesennú časť výborne rozohranú a vedúce postavenie jej dáva dôvod pozerať sa do budúcnosti s optimizmom. Ak si mužstvo udrží súčasnú formu a vyhne sa zbytočným stratám bodov, môže svoje ambície pretaviť do úspešného konca sezóny. Skúsený obranca chce byť pri tom a pomôcť tímu naplniť jeho ciele.