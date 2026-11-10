Majú jasnú ambíciu. Boženík by si k narodeninám chcel dopriať postup

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík by si rád doprial k 27. narodeninám postup s národným tímom do B-divízie Ligy národov.
K jeho spečateniu stačí zverencom trénera Vladimíra Weissa st. bod v piatkovom stretnutí v Košiciach proti Faerským ostrovom, no útočník Stoke City dvíha varovný prst pred kvalitami súpera.
Najťažší je posledný krok
Faerské ostrovy sú jediným tímom, ktorý obral Weissovo mužstvo o body v prebiehajúcom ročníku Ligy národov.
Do karát „sokolov“ však hrá domáce publikum a prírodný trávnik. „Ambícia je jasná - postúpiť. Posledný krok býva najťažší.
Faerské ostrovy sú nepríjemný súper, najmä keď sa hrá u nich na umelej tráve. Teraz hráme doma pred našimi fanúšikmi a verím, že zápas zvládneme a oslávime postup,“ konštatoval Boženík, ktorý v závere prebiehajúceho zrazu oslávi 27 rokov.
„Určite by som si k narodeninám doprial postup. Verím, že ho spečatíme už v domácom dueli a do Kazachstanu pôjdeme s ľahkými nohami a snahou ukončiť rok víťazne,“ doplnil rodák z Terchovej.
Rýchlejšia práca s loptou
Stretnutie na pôde súpera sa skončilo remízou 1:1, na ktorej sa podieľal aj Boženík. Síce neskóroval, no svojou aktivitou výrazne prispel k vlastnému gólu Gunnara Vatnhamara.
Útočník pôsobiaci v druhej najvyššej anglickej súťaži upozorňuje na kvality súpera, keďže Faerské ostrovy v aktuálnej sezóne Ligy národov ešte neprehrali, hoci až štyrikrát remizovali.
„Musíme rýchlejšie pracovať s loptou, aby sa nestihli stiahnuť do hlbokého bloku. V prvom zápase zdvojovali a strojovali priestor pred šestnástkou.
Platí na nich viac streľby zo stredných vzdialeností a rýchla kombinácia. Tréneri nás na to prostredníctvom videí výborne pripravia,“ povedal Boženík na zraze v Poprade.
Spev nováčikov neminie
Ďalším negatívom pre Slovákov je viacero zranení vrátane Stanislava Lobotku či Lea Sauera.
„Chlapci nám budú chýbať. Nie sme taká veľká krajina, aby sme ich vedeli jednoducho nahradiť. Bude to náročné, ale máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme to zvládli. Zabojujeme aj za nich,“ apeloval Boženík.
Na pozície zranených hráčov pricestovalo viacero nováčikov, ktorí sa nevyhnú nováčikovskej dani.
„Spev ich určite neminie. Musia niečo zaspievať a verím, že prispejú aj do tímovej kasy. Výber pesničky je už na nich,“ poznamenal s úsmevom 26-ročný útočník, ktorý prichádza na zraz so zvýšenou minutážou v Stoke City.
„V uplynulých stretnutiach som sa dostal do základnej zostavy, za čo som vďačný. V klube ťaháme sériu víťazstiev, takže prichádzam rozohraný a vo veľmi dobrej nálade,“ uzavrel Boženík.