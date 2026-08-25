V pohári sa darilo aj Boženíkovi. Jeho Stoke však ďalej nepostúpil

Slovenský futbalista Róbert Boženík opäť skóroval v anglickom Ligovom pohári, jeho Stoke však v 2. kole vypadol s prvoligovým Hullom v jedenástkovom rozstrele 4:5. Duel sa v riadnom čase skončil nerozhodne 1:1.
Boženík sa strelecky presadil už v stretnutí 1. kola proti Oldhamu (2:0), proti Hullu poslal domácich do vedenia v 38. minúte.
Hostia však ešte do prestávky vyrovnali a v rozstrele premenili všetkých päť pokusov. Boženík hral do 63. minúty, jeho krajan a spoluhráč Tomáš Rigo bol na trávniku celý zápas. Medzi päticou hráčov v rozstrele nefiguroval.
Z postupu do tretieho kola sa tešil Middlesbrough po výhre na ihrisku Doncasteru 3:1. Za hostí naskočil do hry v 84. minúte Dávid Strelec, ktorý je spájaný s prestupom do PAOK Solún.