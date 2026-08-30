Áčko sa trápi, béčko valcuje. Nechceli sme byť na ťarchu, sme sebestační, vraví tréner

A-mužstvo Ružomberka figuruje momentálne na poslednom mieste Niké ligy. V šiestich zápasoch získalo iba jeden bod.
Ružomberská rezerva však v III. lige Stred valcuje. Po štyroch kolách má na konte maximálny bodový zisk a naposledy zvíťazila v Rimavskej Sobote 5:1.
Po vylúčení hrali na jednu bránu
Prvý gól stretnutia dali domáci, v 13. minúte skóroval Ján Ferleťák. Po štandardnej situácii mohol hlavou dať gól aj Mouhamed Fallilou Mboup.
Hostia však postupne prevzali iniciatívu a ešte pred prestávkou otočili zásluhou Vojtěcha Nováka a Martina Valiguru. Druhý gól hostí bol naozaj výstavným kúskom do vinkľa.
„Vysoká výhra sa rodila ťažšie, ako by sa podľa výsledku mohlo zdať. Domáci tím hral nepríjemný futbal. Čakali na naše chyby v strede poľa, ktoré chceli využívať na rýchle protiútoky a jeden aj úspešne premenili,“ vravel po stretnutí kormidelník ružomberskej rezervy Ján Haspra.
V úvode druhého polčasu dostal druhú žltú kartu Mboup a domáci sa dostali do oslabenia.
„Potom to už bola hra na jednu bránu. Súper už mal toho dosť a my sme hrali kvalitne. Myslím si, že by sme vyhrali, aj keby ten hráč ostal na ihrisku, ale samozrejme, je to kvalitný hráč, domáci to museli preskupiť a chýbal im,“ doplnil Haspra.
Ružomberčania hrali s chuťou. Gólovo sa presadili aj Viktor Úradník, Matúš Matej a Patrik Leitner.
Dvakrát po sebe 1:5
Rimavská Sobota druhýkrát po sebe utrpela prehru 1:5. V predchádzajúcom kole takýmto rozdielom prehrala v Martine.
„V prvom polčase sme hrali takticky dobre. Nechceli sme otvoriť priestory, lebo sme vedeli, že u súpera sú aj hráči, ktorí majú skúsenosti z ligy. Dobre sme začali, ale potom prišli taktické chyby. Treba uznať aj kvalitu súpera,“ skonštatoval športový riaditeľ domácich Jozef Pisár.
„V druhom polčase prišla nedisciplinovanosť hráča, ktorý už mal žltú kartu. Potom sme už boli úplne pod tlakom a už sme nemali silu, aby sme podržali loptu, ani v strede poľa, ani v útoku,“ doplnil.
Tesne pred výkopom musel zmeniť základnú zostavu, lebo kapitána Csabu Juhásza počas rozcvičky pichlo v lýtku.
„Aj takéto situácie prináša futbal,“ povzdychol si Pisár.
Domácich mohol tešiť aspoň fakt, že po vyše roku nastúpil Hugo Ciprus, ktorý sa zranil v prvom kole sezóny 2025/2026. Mladý stopér prišiel na ihrisko v 57. minúte.
Vybudovali si vlastný káder
Ružomberské béčko má po štyroch zápasoch skóre 15:3 a súťaž má výborne rozbehnutú.
„Hodnotím to triezvo, lebo som skúsenejší tréner aj človek. Je to dobré mužstvo, ktoré však má stále na čom pracovať. Aj v tomto zápase sa ukázalo, že keď nie sme pozorní v defenzívnej činnosti, tak nás súper dokáže prekvapiť. Takéto chyby si nemôžeme dovoliť,“ upozornil Haspra.
S úvodom sezóny je však pochopiteľne spokojný. „Úspešnejšie sa už to začať nemohlo. Už len musíme vydržať v tomto nasadení a tempe,“ zdôraznil.
Aj Ján Haspra vníma paradoxnú situáciu, že kým A-mužstvo získalo zatiaľ len jeden bod, béčko je nezastaviteľné.
„Hrať ligu je omnoho ťažšie, ako hrať tretiu ligu. Musíme sa všetci v klube spojiť. Len spoločnými silami môžeme vyriešiť tento problém, ktorý nastal u nás,“ vravel skúsený kouč.
V tejto sezóne má béčko samostatný káder a už nie je spojené s devätnástkou. „Mužstvo sa veľmi dobre vyskladalo, je radosť chodiť medzi tých chlapcov,“ podčiarkol Haspra.
Súčasný model mu vyhovuje. „Nechceli sme byť na ťarchu, tak sme si vybudovali vlastný káder, aby som neotravoval ani trénera áčka, ani trénera dorastu. Sme sebestační. Mám o problém menej, zostavu viem už niekoľko dní dopredu, aj keď niektoré zmeny tam môžu byť. Spolupráca s trénerom áčka je ukážková. Všetko funguje, ako má,“ uzavrel Ján Haspra.