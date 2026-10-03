Derby rozhodol gól v poslednej minúte. Striedajúci mladý hráč skóroval prvý raz medzi mužmi

Bežali záverečné minúty zápasu. Domáci zahrávali rohový kop, no hlavička vysokého stopéra letela tesne nad.
Onedlho poslali center pred bránu hostia a striedajúci hráč presnou hlavičkou rozvlnil sieť.
Bol to jediný gól stretnutia, hostia boli v eufórii, domáci nadávali, emócie boli vystupňované na maximum.
Takýto bol záver v derby medzi MŠK Rimavská Sobota a FTC Fiľakovo v 9. kole III. ligy Stred. Fiľakovo zvíťazilo 1:0, víťazný gól dal v 90. minúte striedajúci Dominik Mede.
Tušil, že to nebude 0:0
„Šance boli na oboch stranách. Súper si vypracoval príležitosti najmä po našich obrovských chybách. V prvom polčase sme pokazili veľa prihrávok, možno viac ako v celom doterajšom priebehu sezóny,“ vravel po stretnutí tréner Fiľakova Eugen Bari.
Už po piatich minútach hry trafil žrď domáci Tomáš Bartošík. O päť minút neskôr trafil jeho spoluhráč Matej Vargic z rohového kopu brvno.
Šance mali aj hostia, v druhom polčase mohol dvakrát skórovať Kevin Oláh, ale brankár Patrik Gábriš dobrým vybehnutím v oboch prípadoch zabránil gólu.
Približne desať minút pred koncom domáci David Okoromi po výbornej akcii a skvelej prihrávke od Vargica zase trafil žrď.
Poslednú šancu domácich spálil v predposlednej minúte po Vargicovom rohu Mouhamed Fallilou Mboup, ktorý hlavičkoval nad.
„Počas celého zápasu som mal pocit, že to neskončí výsledkom 0:0. Bol to zápas o jednom góle. Priznám sa, nebol som si istý, či ho dáme my, ale som nesmierne rád, že to nakoniec tak bolo,“ uviedol pre Sportnet Bari.
V samom závere sa po centri z pravej strany hlavou presadil 19-ročný Dominik Mede, pre ktorého to bol prvý gól medzi mužmi.
V závere vzplanuli vášne
Bolo to prvé víťazstvo Fiľakova na ihriskách súperov v tejto sezóne. V predchádzajúcich troch zápasoch vonku Fiľakovčania vždy remizovali, v Kalinove, na pôde ružomberskej rezervy aj v Kysuckom Novom Meste.
„Klobúk dole pred chlapcami, tieto tri body sme veľmi potrebovali,“ poznamenal Bari.
Jeho tím rozhodol v posledných sekundách aj v ďalšom tradičnom derby proti Lučencu: v 2. kole dal víťazný gól na 1:0 17-ročný Ákos Ádám.
Súboje medzi Rimavskou Sobotou a Fiľakovom sú pre fanúšikov vždy vybičované a dôležitosť derby vnímajú aj hráči. Tréner Bari svojho času pôsobil aj v Rimavskej Sobote, ale zápas bral ako každý iný.
„Pracoval som tu, strávil som tu nejeden rok, ale hlavné je, že sme vyhrali. Rovnako by ma tešilo víťazstvo aj kdekoľvek inde,“ podčiarkol kouč Fiľakova.
Po záverečnom hvizde vzplanuli vášne na ihrisku. Hráč Fiľakova Quadri Olalekan Ajala mal urážať domáceho usporiadateľa, na čo prchko reagovali aj ďalší hráči. Chvíľu trvalo, kým sa všetci upokojili.
Pozápasové emócie ťažko krotili aj tréneri, medzi Barim a Pisárom došlo k slovnej prestrelke.
Neobsadený hráč v päťke
„Ťažko sa mi hodnotí tento zápas. Hra bola celkom vyrovnaná, ale nepremenili sme vyložené šance. Napokon sme urobili chybu, zase bol v päťke neobsadený hráč…,“ povzdychol si športový riaditeľ domácich Jozef Pisár.
S mnohými výkonmi bol nespokojný. „Chýbal mi niekto, kto by vedel dať loptu za obranu. Nikto taký sa nenašiel. Stále potrebovali ešte jeden-dva dotyky,“ krútil hlavou domáci kormidelník.
Rimavská Sobota prehrala druhý zápas po sebe a ani v jednom z nich neskórovala.