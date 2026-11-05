ONLINE: Riga FC - FK Jablonec dnes, Konferenčná liga LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov Riga FC a FK Jablonec dnes hrajú zápas 3. kola hlavnej fázy Konferenčnej ligy.
Uspeje mužstvo slovenského trénera Adriána Guľu proti českému súperovi?
Kde sledovať Konferečnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Riga FC - FK Jablonec dnes (futbal, Konferenčná liga, 3. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2026/2027
05.11.2026 o 21:00
3. kolo
Riga FC
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Jablonec
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Konferenčnej ligy, keď sa v rámci 3. kola postaví proti sebe Riga FC a FK Jablonec.
FK Riga na svoje prvé víťazstvo v hlavnej fáze Konferenčnej ligy stále čaká, no stala sa prvým lotyšským klubom v histórii, ktorý v úvodných dvoch pohárových kolách neprehral. Mužstvo pod vedením Adriána Guľu si potrebuje spraviť chuť po víkendovej bezgólovej remíze s Ogre United, v ktorej v závere nepremenilo penaltu a definitívne tak prišlo o majstrovský titul na úkor rivala RFS. Keďže boj na domácej scéne vyvrcholil, Riga vrhne všetky sily do Európy, kde sa spolieha na sériu deviatich domácich zápasov bez prehry.
Jablonec prichádza do Lotyšska v náročnom rozpoložení po nedeľnom výprasku 0:5 od Slavie Praha. Zverenci Luboša Kozla zatiaľ v skupinovej fáze nazbierali len bod, pričom cenná bola najmä bezgólová remíza s Brightonom v druhom kole. Český celok však v Konferenčnej lige ťahá už siedmich duelov bez výhry a na ihriskách súperov v hlavnej fáze tejto súťaži ešte nikdy nezvíťazil. Výraznejšiemu sebavedomiu pred výjazdom pomáhajú aspoň dve predchádzajúce výhry v domácej lige.
FK Riga na svoje prvé víťazstvo v hlavnej fáze Konferenčnej ligy stále čaká, no stala sa prvým lotyšským klubom v histórii, ktorý v úvodných dvoch pohárových kolách neprehral. Mužstvo pod vedením Adriána Guľu si potrebuje spraviť chuť po víkendovej bezgólovej remíze s Ogre United, v ktorej v závere nepremenilo penaltu a definitívne tak prišlo o majstrovský titul na úkor rivala RFS. Keďže boj na domácej scéne vyvrcholil, Riga vrhne všetky sily do Európy, kde sa spolieha na sériu deviatich domácich zápasov bez prehry.
Jablonec prichádza do Lotyšska v náročnom rozpoložení po nedeľnom výprasku 0:5 od Slavie Praha. Zverenci Luboša Kozla zatiaľ v skupinovej fáze nazbierali len bod, pričom cenná bola najmä bezgólová remíza s Brightonom v druhom kole. Český celok však v Konferenčnej lige ťahá už siedmich duelov bez výhry a na ihriskách súperov v hlavnej fáze tejto súťaži ešte nikdy nezvíťazil. Výraznejšiemu sebavedomiu pred výjazdom pomáhajú aspoň dve predchádzajúce výhry v domácej lige.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.