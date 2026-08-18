Šéf Premier League kritizoval Infantina. Želá si kandidáta jednoty

Výkonný riaditeľ anglickej Premier League ostro kritizoval prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina a vyslovil sa za koniec jeho pôsobenia na čele organizácie.
Richard Masters zároveň dúfa, že sa nájde vhodný kandidát, ktorý dokáže presadiť pozitívne zmeny v organizácii.
Podľa Mastersa FIFA svojím neúspešným plánom predať investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta „stlačila tlačidlo sebazničenia“.
Dôsledky tohto kroku by sa podľa neho mali zohľadniť pri hľadaní ďalšieho smerovania svetového futbalu.
„FIFA by nikdy nemala uvažovať o predaji podielov na majstrovstvách sveta. Je to nezisková organizácia a túto súťaž by mala spravovať v prospech budúcnosti futbalu,“ povedal Masters pre BBC.
Privítal preto rozhodnutie anglickej Futbalovej asociácie (FA), ktorá nechce Infantina podporiť vo voľbách prezidenta FIFA v marci 2027.
Päťdesiatšesťročný Švajčiar čelí výraznej kritike najmä z Európy, Ázie, Strednej a Severnej Ameriky. Masters zároveň dúfa, že sa nájde „kandidát jednoty“, ktorý by dokázal presadiť pozitívne zmeny v organizácii.
Infantino vedie FIFA od roku 2016 a plánuje opätovne kandidovať. Zatiaľ nemá protikandidáta, lehota na podanie kandidatúry vyprší 18. novembra.
„Takýto kandidát jednoty by mal mať vo svojom programe reformu FIFA a možno aj reformu úlohy prezidenta a jeho vzťahu k ostatným štruktúram,“ zdôraznil Masters.