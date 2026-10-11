Na dne už hrať nechce. Trenčín sa rozlúčil so svojím trénerom

Ricardo Moniz.
Ricardo Moniz. (Autor: TASR)
TASR|11. okt 2026 o 15:15
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Rozhodnutie prichádza po vyhodnotení doterajšieho priebehu sezóny.

Slovenský futbalový klub AS Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom.

Rozhodnutie prichádza po vyhodnotení doterajšieho priebehu sezóny a vzájomnej komunikácii s kormidelníkom.

Moniz sa pod Čákov hrad vrátil v júni 2025, keď po niekoľkých rokoch opäť prevzal vedenie A-tímu.

Jeho druhé pôsobenie na trenčianskej lavičke sa však skončilo predčasne. Trenčínu sa v úvode aktuálneho ročníka Niké ligy nepodarilo naplniť výsledkové očakávania.

Po deviatich odohraných ligových stretnutiach má na konte päť bodov, pričom zaznamenal jedno víťazstvo, dve remízy a šesť prehier.

Posledným zápasom pod vedením Ricarda Moniza bola sobotňajšia domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1.

Klub, figurujúci na poslednej priečke, poďakoval na svojej oficiálnej webstránke trénerovi za odvedenú prácu, ktorú počas oboch pôsobení venoval Trenčínu. O ďalších krokoch a hľadaní nového trénera má informovať.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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Slovensko

    Ricardo Moniz.
    Ricardo Moniz.
    Na dne už hrať nechce. Trenčín sa rozlúčil so svojím trénerom
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