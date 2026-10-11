Na dne už hrať nechce. Trenčín sa rozlúčil so svojím trénerom

Slovenský futbalový klub AS Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom.
Rozhodnutie prichádza po vyhodnotení doterajšieho priebehu sezóny a vzájomnej komunikácii s kormidelníkom.
Moniz sa pod Čákov hrad vrátil v júni 2025, keď po niekoľkých rokoch opäť prevzal vedenie A-tímu.
Jeho druhé pôsobenie na trenčianskej lavičke sa však skončilo predčasne. Trenčínu sa v úvode aktuálneho ročníka Niké ligy nepodarilo naplniť výsledkové očakávania.
Po deviatich odohraných ligových stretnutiach má na konte päť bodov, pričom zaznamenal jedno víťazstvo, dve remízy a šesť prehier.
Posledným zápasom pod vedením Ricarda Moniza bola sobotňajšia domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1.
Klub, figurujúci na poslednej priečke, poďakoval na svojej oficiálnej webstránke trénerovi za odvedenú prácu, ktorú počas oboch pôsobení venoval Trenčínu. O ďalších krokoch a hľadaní nového trénera má informovať.