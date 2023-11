Slovenky čakajú v Lige národov dôležité zápasy. Tréner sa chce inšpirovať Calzonom

BRATISLAVA. Slovenskú reprezentáciu futbalistiek čaká v úvode decembra vyvrcholenie účinkovania v premiérovom ročníku Ligy národov. Slovenky sa už 1. decembra predstavia v Chorvátsku a o štyri dni neskôr v domácom prostredí hostia Fínky. Hlavný tréner Peter Kopúň na akciu pozval 22 hráčok, ktoré sa budú na spomenuté stretnutia pripravovať od 27. novembra v Senci.

Nebude to zápas roka Slovenské futbalistky sú v tabuľke 2. skupiny B-divízie so siedmimi bodmi na druhej priečke, tretie Chorvátky na nich strácajú štyri body.

Na definitívu baráže o postup do A-kategórie chýba Slovenkám bod. Podľa Kopúňa však duel proti Chorvátkam nebude zápasom roka. "Každý zápas je dôležitý, aj ten predtým s Rumunskom taký bol, aj ten s Fínskom taký bude. Šli sme si a ideme si to svoje. Ak postúpime do baráže o A-skupinu, bude potom zápas roka vo februári 2024? Hádam nie, veď naše hráčky by tak mali v roku desať-pätnásť zápasov s takýmto označením, keďže hrajú za národný tím a v kluboch povedzme Ligu majstrov. To slovné spojenie by mohlo zväzovať alebo aj premotivovávať, čo by nebolo dobré," povedal kormidelník ženského výberu podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slovenské futbalistky v zápase proti Rumunsku. (Zdroj: SFZ, Autor: ADRIAN GLODEANU)

Aj Slováci boli pred záverečnými súbojmi roka v pozícii, že na postup potrebovali aspoň bod. "Počuli sme všetci vyjadrenie trénera Calzonu: že nebol z toho nervózny, pretože nastavil hráčov na to, aby vždy hrali to svoje. Rovnako je to s nami, chceme, aby sme hrali ako doteraz, prípadne lepšie,“ pokračoval Kopúň. Podľa neho želaným úspechom nebude potvrdenie druhej priečky: "Až po zvládnutí play-off vo februári. Vtedy by som vedel, že sa skutočne prejavilo to, čo som celý čas chcel.“

Fínky nemajú čím prekvapiť Hlavný kouč spravil v porovnaní s októbrom iba dve zmeny v nominácii, namiesto Semanovej a Kucharčíkovej povolal Žemberyovú a Kalaberovú. "Stela Semanová by bola v nej, ale stav jej kolena si vyžadoval vyšetrenie a v čase oznámenia nominácie sme nemali jeho výsledok. Preto je tentoraz v pozícii náhradníčky, ak by si situácia vyžadovala zmenu medzi útočníčkami a jej zdravie by to umožnilo, počítame s ňou. Kalaberová sú spolu s Nikolou Rybanskou kľúčové hráčky tímu z Kréty. Zvažovali sme už nejaký čas, na ktorý zraz ju povolať, pretože za svoje výkony si reprezentačný dres určite zaslúži. Všetko nám ideálne zapasovalo práve na tento termín, zhodou okolností posledný v roku 2023. Vo výbere nahradila Dominiku Kucharčíkovú aj preto, že jej výkonnosť je teraz lepšia,“ prezradil Kopúň.

Stela Semanová. (Autor: archív hráčky)

Podľa hlavného kormidelníka už Fínky nemajú jeho zverenky čím prekvapiť. "Poznáme sa dokonale, my ich, ony nás. Prostredie, hotely, zápasové okolnosti, my u nich, ony u nás. Predpokladáme všetci, že Fínky zvládnu svoj zápas s Rumunskom a k nám prídu ako potvrdené víťazky skupiny. Môžeme len predvídať, či sa kolega Marko Saloranta bude chcieť pozrieť na hráčky širšieho kádra v akcii, alebo pôjde až do konca naplno, s tými najlepšími na ihrisku, aby Fínsko potvrdilo úplnú dominanciu v skupine. Vieme len, že to bude o výkone v danej chvíli,“ dodal Kopúň.

Nominácia futbalistiek Slovenska na zápasy Ligy národov Brankárky: Mária Korenčiová, Martina Geletová, Patrícia Chládeková

Obrankyne: Diana Bartovičová, Patrícia Fischerová, Jana Vojteková, Andrea Horváthová, Viktória Čeriová, Kristína Košíková, Patrícia Mudráková

Stredopoliarky: Diana Lemešová, Mária Mikolajová, Dominika Škorvánková, Katarína Vredíková, Victoria Kalaberová, Ľudmila Maťavková, Kristína Panáková

Útočníčky: Karolína Bayerová, Martina Šurnovská, Tamara Morávková, Patrícia Hmírová, Laura Žemberyová



(zdroj: SFZ)