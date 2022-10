Slováci bojujú o tretiu účasť na majstrovstvách Európy. O súperovi veľa nevedia

O súperovi síce nemajú žiadne informácie, no platí to aj naopak. Ide totiž o futbalovú reprezentáciu policajtov, ktorá sa chystá na kvalifikačné stretnutie proti Bulharsku.

Slovensko sa zúčastnilo na minulom šampionáte a teda ho čaká iba jedno stretnutie o postup na budúcoročný turnaj, ktorý sa bude konať v Newcastli. Bude to už osemnásty šampionát, prebojuje sa naň osem tímov.

Na Slovensku to zastrešuje Unitop, Únia telovýchovných organizácií polície.

„Som presvedčený, že možno sú aj lepší futbalisti medzi policajtmi, no nemali sme sa o nich skade dozvedieť,“ priznal.

„Snažíme sa, aby bolo čo najviac zápasov, aby sa hráči spoznali. Na prvom zraze bolo 25 hráčov a z toho sme museli vybrať pätnásť. Potom sa niektorí zranili, no dozvedeli sme sa o ďalších hráčoch, ktorých sme pozvali na ďalší raz,“ povedal tréner.

Slušne a bez výbuchov emócií

Na súpera sa nevedia pripraviť tak ako reprezentačné áčko. „Nevieme, kto bude za nich hrať. Ale platí to aj opačne, to sa totiž nedá ako sledovať,“ podčiarkol Peter Čajka.

Podľa neho zápasy policajtov sa v ničom nelíšia od iných futbalových zápasov. „Sú to bežní hráči, takže je to podobné. Ja som aj rozhodca, takže sa ich snažím viesť k tomu, aby to bolo slušnejšie, aby tam neboli také výbuchy emócií, na čo sú ľudia niekedy z trávnikov zvyknutí,“ uzavrel tréner reprezentácie policajtov.