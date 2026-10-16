Chelsea prišla o svojho kapitána. Angličan má za sebou nutný chirurgický zákrok

Anglický futbalista Reece James úspešne absolvoval operáciu kolena. O stave svojho kapitána informovala v piatok londýnska Chelsea.
James vynechal uplynulé dva zápasy Chelsea v anglickej Premier League – prehru 0:3 s Brentfordom a víťazstvo 5:1 nad Bournemouthom.
„Dvadsaťšesťročný hráč chýbal v sobotňajšom víťaznom zápase proti Bournemouthu (5:1) na Stamford Bridge, keďže po zranení, ktoré utrpel počas tréningu, absolvoval lekárske vyšetrenia. Vyšetrenia potvrdili, že nevyhnutným riešením bude operácia.
Reece už začal s rekonvalescenciou a počas tejto fázy rehabilitácie mu bude v tréningovom centre v Cobhame poskytovať podporu zdravotnícky tím klubu,“ uviedol klub vo vyhlásení.