    Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súper

    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov. (Autor: TASR)
    Sportnet|8. sep 2026 o 10:00
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    The Athletic zostavil rebríček všetkých účastníkov prestížnej súťaže.

    V utorok 8. septembra sa začína ligová fáza futbalovej Ligy majstrov. Po dvoch rokoch opäť aj so slovenským klubom, účasť si vybojoval Slovan Bratislava.

    Tretíkrát sa hrá v novom formáte so spoločnou tabuľkou pre 36 klubov, pričom každý z tímov absolvuje v ligovej fáze osem zápasov - štyri doma a štyri vonku.

    Nového šampióna spoznáme 5. júna 2027 vo finále na Estadio Metropolitano v Madride (domovský štadión Atlética Madrid).

    Ešte pred prvými zápasmi zostavil prestížny magazín The Athletic vlastný rebríček všetkých 36 účastníkov súťaže.

    „Je to definitívny rebríček The Athleticu, ale zároveň úplne subjektívny a, áno, mimoriadne diskutabilný,“ uviedli autori.

    PSG môže zavŕšiť historický hetrik

    Na prvé miesto zaradili Paríž Saint-Germain, ktorý bude útočiť na tretí triumf za sebou. Takýto úspech sa v minulosti podaril iba Realu Madrid, Bayernu Mníchov a Ajaxu Amsterdam.

    „Nie je žiadny skutočný dôvod pochybovať o tom, že PSG sa k týmto veľkým tímom pridá,“ píše The Athletic. Francúzsky klub podľa magazínu počas leta vhodne upravil káder a už aj tak mimoriadne silný útok ešte rozšíril.

    Na druhom mieste v rebríčku skončil Arsenal, ktorý vlani prehral vo finále a na prvý triumf v Lige majstrov stále čaká. The Athletic vyzdvihol najmä šírku jeho kádra.

    „Možnosti z lavičky často nie sú o nič horšie ako hráči v základnej zostave,“ uviedli autori.

    Trojicu najvyššie hodnotených tímov uzatvára Bayern Mníchov. Magazín vyzdvihol predovšetkým výkony Harryho Kanea a ofenzívnu trojicu, ktorú tvorí spolu s Michaelom Olisem a Luisom Díazom.

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    „O kvalite Bayernu niečo vypovedá aj to, že ho v minuloročnom semifinále dokázalo zastaviť až PSG na vrchole svojich síl. Toto by mohol byť jeho rok,“ píše The Athletic.

    Slovan medzi outsidermi

    Medzi 36 účastníkmi Ligy majstrov je po dvoch rokoch opäť aj Slovan Bratislava. Slovenský majster sa do ligovej fázy dostal cez kvalifikáciu.

    V druhom predkole vyradil gruzínsku Iberiu Tbilisi (celkovo 3:1), v treťom švédske Mjällby (celkovo 4:1) a v play-off slovinské Celje (celkovo 2:3 pp).

    V sezóne 2024/25 absolvoval Slovan svoju premiéru v ligovej fáze Ligy majstrov. V ôsmich zápasoch však nezískal ani bod, všetky prehral.

    Aj preto bude v novom ročníku opäť patriť medzi outsiderov. Redaktori The Athleticu ho zaradili na predposledné 35. miesto.

    „Naposledy v Lige majstrov prehrali všetkých osem zápasov a inkasovali 27 gólov, takže majú pred sebou veľa práce,“ uviedli autori.

    Zároveň pripomenuli, že Slovan vedie „istý" Yaya Touré a v ofenzíve sa budú spoliehať na útočníka Andraža Šporara a krídelníka Tigrana Barseghjana.

    Slovan odštartuje účinkovanie v Lige majstrov v stredu 9. septembra (21:00) na ihrisku obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain.

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    V ligovej fáze budú jeho súpermi ešte Stuttgart, AS Rím, LASK Linz, Real Betis, Šachtar Doneck, Lille a Inter Miláno.

    Tesne pred Slovanom skončil v hodnotení na 34. priečke nórsky Viking. Úplne posledné, 36. miesto obsadil azerbajdžanský Sabah.

    Liga majstrov 26/27 - Kompletný rebríček The Athletic

    36. Sabah FC

    35. Slovan Bratislava

    34. Viking FK

    33. LASK Linz

    32. AEK Atény

    31. Slavia Praha

    30. Fenerbahce

    29. VfB Stuttgart

    28. Galatasaray

    27. RC Lens

    26. Feyenoord

    25. Šachtar Doneck

    24. Bodö/Glimt

    23. Villarreal

    22. Real Betis

    21. Club Bruggy

    20. Lille

    19. Sporting CP

    18. PSV Eindhoven

    17. RB Lipsko

    16. FC Porto

    15. Aston Villa

    14. Como

    13. Borussia Dortmund

    12. Neapol

    11. AS Rím

    10. Manchester United

    9. Atlético Madrid

    8. Liverpool

    7. Inter Miláno

    6. Manchester City

    5. Real Madrid

    4. FC Barcelona

    3. Bayern Mníchov

    2. Arsenal

    1. Paríž Saint-Germain

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súper
    dnes 10:00
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