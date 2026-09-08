Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súper

V utorok 8. septembra sa začína ligová fáza futbalovej Ligy majstrov. Po dvoch rokoch opäť aj so slovenským klubom, účasť si vybojoval Slovan Bratislava.
Tretíkrát sa hrá v novom formáte so spoločnou tabuľkou pre 36 klubov, pričom každý z tímov absolvuje v ligovej fáze osem zápasov - štyri doma a štyri vonku.
Nového šampióna spoznáme 5. júna 2027 vo finále na Estadio Metropolitano v Madride (domovský štadión Atlética Madrid).
Ešte pred prvými zápasmi zostavil prestížny magazín The Athletic vlastný rebríček všetkých 36 účastníkov súťaže.
„Je to definitívny rebríček The Athleticu, ale zároveň úplne subjektívny a, áno, mimoriadne diskutabilný,“ uviedli autori.
PSG môže zavŕšiť historický hetrik
Na prvé miesto zaradili Paríž Saint-Germain, ktorý bude útočiť na tretí triumf za sebou. Takýto úspech sa v minulosti podaril iba Realu Madrid, Bayernu Mníchov a Ajaxu Amsterdam.
„Nie je žiadny skutočný dôvod pochybovať o tom, že PSG sa k týmto veľkým tímom pridá,“ píše The Athletic. Francúzsky klub podľa magazínu počas leta vhodne upravil káder a už aj tak mimoriadne silný útok ešte rozšíril.
Na druhom mieste v rebríčku skončil Arsenal, ktorý vlani prehral vo finále a na prvý triumf v Lige majstrov stále čaká. The Athletic vyzdvihol najmä šírku jeho kádra.
„Možnosti z lavičky často nie sú o nič horšie ako hráči v základnej zostave,“ uviedli autori.
Trojicu najvyššie hodnotených tímov uzatvára Bayern Mníchov. Magazín vyzdvihol predovšetkým výkony Harryho Kanea a ofenzívnu trojicu, ktorú tvorí spolu s Michaelom Olisem a Luisom Díazom.
„O kvalite Bayernu niečo vypovedá aj to, že ho v minuloročnom semifinále dokázalo zastaviť až PSG na vrchole svojich síl. Toto by mohol byť jeho rok,“ píše The Athletic.
Slovan medzi outsidermi
Medzi 36 účastníkmi Ligy majstrov je po dvoch rokoch opäť aj Slovan Bratislava. Slovenský majster sa do ligovej fázy dostal cez kvalifikáciu.
V druhom predkole vyradil gruzínsku Iberiu Tbilisi (celkovo 3:1), v treťom švédske Mjällby (celkovo 4:1) a v play-off slovinské Celje (celkovo 2:3 pp).
V sezóne 2024/25 absolvoval Slovan svoju premiéru v ligovej fáze Ligy majstrov. V ôsmich zápasoch však nezískal ani bod, všetky prehral.
Aj preto bude v novom ročníku opäť patriť medzi outsiderov. Redaktori The Athleticu ho zaradili na predposledné 35. miesto.
„Naposledy v Lige majstrov prehrali všetkých osem zápasov a inkasovali 27 gólov, takže majú pred sebou veľa práce,“ uviedli autori.
Zároveň pripomenuli, že Slovan vedie „istý" Yaya Touré a v ofenzíve sa budú spoliehať na útočníka Andraža Šporara a krídelníka Tigrana Barseghjana.
Slovan odštartuje účinkovanie v Lige majstrov v stredu 9. septembra (21:00) na ihrisku obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain.
V ligovej fáze budú jeho súpermi ešte Stuttgart, AS Rím, LASK Linz, Real Betis, Šachtar Doneck, Lille a Inter Miláno.
Tesne pred Slovanom skončil v hodnotení na 34. priečke nórsky Viking. Úplne posledné, 36. miesto obsadil azerbajdžanský Sabah.
Liga majstrov 26/27 - Kompletný rebríček The Athletic
36. Sabah FC
35. Slovan Bratislava
34. Viking FK
33. LASK Linz
32. AEK Atény
31. Slavia Praha
30. Fenerbahce
29. VfB Stuttgart
28. Galatasaray
27. RC Lens
26. Feyenoord
25. Šachtar Doneck
24. Bodö/Glimt
23. Villarreal
22. Real Betis
21. Club Bruggy
20. Lille
19. Sporting CP
18. PSV Eindhoven
17. RB Lipsko
16. FC Porto
15. Aston Villa
14. Como
13. Borussia Dortmund
12. Neapol
11. AS Rím
10. Manchester United
9. Atlético Madrid
8. Liverpool
7. Inter Miláno
6. Manchester City
5. Real Madrid
4. FC Barcelona
3. Bayern Mníchov
2. Arsenal
1. Paríž Saint-Germain