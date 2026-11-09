Nová trénerska výzva. Legenda Realu bude viesť niekdajší klub Petra Dubovského

Bývalý útočník Realu Madrid Raúl González sa v pondelok stal novým koučom španielskeho druholigového tímu Real Oviedo.
Štyridsaťdeväťročný rodák z Madridu doteraz dlhé roky viedol rezervu "bieleho baletu".
„Oviedo dosiahlo dohodu o angažovaní Raúla... ako nového hlavného trénera až do júna 2028,“ uviedol vo vyhlásení klub z Astúrie. Raúl na spomenutom poste nahradí Juliána Calera, ktorý v klube pôsobil od polovice júna. V tabuľke druhej ligy patrí Oviedu deviate miesto.
"Môj spôsob chápania futbalu je založený na rešpekte k talentu v mužstve, ale zároveň vyžaduje bezpodmienečné úsilie. Tím musí bojovať od prvej do poslednej minúty o víťazstvo, aby fanúšikovia na nich mohli byť hrdí," uviedol Raúl v prezentačnom videu na platforme X.
Ako hráč získal šesť titulov v La Lige a tri v Lige majstrov s Real Madridom predtým, než pôsobil v nemeckom tíme Schalke 04 Gelsenkirchen, katarskom Al Sadde a americkom New Yorku Cosmos.
Bol tiež pravidelný reprezentant Španielska, v drese La Furia Roja odohral 102 zápasov a strelil v nich 44 gólov.