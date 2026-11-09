Nová trénerska výzva. Legenda Realu bude viesť niekdajší klub Petra Dubovského

Raúl González
Raúl González (Autor: Real Oviedo)
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SITA|9. nov 2026 o 16:29
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Španielska ikona s druholigistom podpísala zmluvu do leta 2028.

Bývalý útočník Realu Madrid Raúl González sa v pondelok stal novým koučom španielskeho druholigového tímu Real Oviedo.

Štyridsaťdeväťročný rodák z Madridu doteraz dlhé roky viedol rezervu "bieleho baletu".

„Oviedo dosiahlo dohodu o angažovaní Raúla... ako nového hlavného trénera až do júna 2028,“ uviedol vo vyhlásení klub z Astúrie. Raúl na spomenutom poste nahradí Juliána Calera, ktorý v klube pôsobil od polovice júna. V tabuľke druhej ligy patrí Oviedu deviate miesto.

"Môj spôsob chápania futbalu je založený na rešpekte k talentu v mužstve, ale zároveň vyžaduje bezpodmienečné úsilie. Tím musí bojovať od prvej do poslednej minúty o víťazstvo, aby fanúšikovia na nich mohli byť hrdí," uviedol Raúl v prezentačnom videu na platforme X.

Ako hráč získal šesť titulov v La Lige a tri v Lige majstrov s Real Madridom predtým, než pôsobil v nemeckom tíme Schalke 04 Gelsenkirchen, katarskom Al Sadde a americkom New Yorku Cosmos.

Bol tiež pravidelný reprezentant Španielska, v drese La Furia Roja odohral 102 zápasov a strelil v nich 44 gólov.

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Raúl González
Raúl González
Nová trénerska výzva. Legenda Realu bude viesť niekdajší klub Petra Dubovského
dnes 16:29
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