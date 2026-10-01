UEFA dostala od Realu dokumentáciu ku kauze. Barcelona: Konanie nebolo znovu otvorené

Španielsky futbalový klub Real Madrid zaslal Európskej futbalovej únii (UEFA) značné množstvo nových dokumentov týkajúcich sa kauzy Negreira. Vo štvrtok to oznámil riadiaci orgán európskeho futbalu.
UEFA uviedla, že tieto dokumenty posúdia jej etickí a disciplinárni inšpektori v rámci prebiehajúceho vyšetrovania prípadu.
Ten sa sústreďuje na platby, ktoré ligový konkurent Realu - FC Barcelona poukázal Josemu Mariovi Enriquezovi Negreirovi, bývalému podpredsedovi technickej komisie rozhodcov Španielskej futbalovej federácie.
Predstavitelia katalánskeho klubu sa bránia, že platby boli určené za skauting a technické správy o rozhodcoch, ktoré vypracoval Negreira.
Vedenie Realu tvrdí, že nová dokumentácia obsahuje „dôkazy mimoriadnej závažnosti, ktoré priamo ovplyvňujú integritu súťaže a dôveru v systém rozhodovania“:
„Real Madrid považuje za nevyhnutné, aby po tom, čo UEFA získa túto dokumentáciu, vyšetrovanie napredovalo čo najrýchlejšie až do úplného uzavretia a aby príslušné orgány prijali rozhodnutia zodpovedajúce závažnosti preukázaných skutočností.
Náš klub bude naďalej aktívne spolupracovať s UEFA a podnikne všetky kroky v rámci svojich možností na objasnenie skutočností, ktoré považuje za nezlučiteľné so zásadami integrity, transparentnosti a fair play, ktorými by sa mal riadiť európsky futbal.“
UEFA potvrdila prijatie dokumentov. „Etickí a disciplinárni inšpektori UEFA ich už prevzali a posúdia ich v rámci prebiehajúceho prešetrovania,“ citovala z vyjadrenia únie agentúra PA.
Podľa dostupných informácií má dokumentácia odovzdaná Realom rozsah viac ako 50.000 strán.
„UEFA nezačala žiadne nové disciplinárne konanie voči FC Barcelona. Konanie sa začalo v roku 2023 vymenovaním dvoch vyšetrovateľov, ktorí odvtedy vykonali kroky, ktoré považovali za potrebné.
Klub vždy vyhovel všetkým ich požiadavkám. Toto konanie nebolo znovu otvorené, pretože nikdy nebolo uzavreté.
Od začiatku vyšetrovania FC Barcelona naďalej bez výhrad získava licencie UEFA a zúčastňuje sa na jej súťažiach,“ uviedla Barcelona vo svojom stanovisku.