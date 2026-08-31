Skóroval hneď v prvom zápase sezóny. Real podpísal zmluvu s tínedžerom

Španielsky futbalový klub Real Madrid skompletizoval príchod stredopoliara Sergia Martineza z Racingu Santander. Podľa agentúry AFP zaplatil za 19-ročného Španiela tri milióny eur.
Martinez skóroval v úvodnom zápase Racingu v La Lige proti Villarrealu pri remíze 2:2, no očakáva sa, že spočiatku bude nastupovať za rezervný tím „bieleho baletu“.
„Real Madrid zaplatí celú sumu stanovenú v hráčovej zmluve ako výkupnú klauzulu,“ uviedol Racing na sociálnych sieťach.
Španielsky veľkoklub v lete priviedol viacero posíl vrátane rekordnej akvizície Yana Diomandeho. Real pritom už dve sezóny za sebou nedokázal získať významnú trofej.
Zverenci Joseho Mourinha vstúpili do nového ročníka výborne a po troch stretnutiach v La Lige majú na konte plný počet deväť bodov.