Skóroval hneď v prvom zápase sezóny. Real podpísal zmluvu s tínedžerom

Futbalisti Realu Madrid sa tešia z gólu.
Futbalisti Realu Madrid sa tešia z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. aug 2026 o 15:25
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Real Madrid zaplatil za Španiela 3 milióny eur.

Španielsky futbalový klub Real Madrid skompletizoval príchod stredopoliara Sergia Martineza z Racingu Santander. Podľa agentúry AFP zaplatil za 19-ročného Španiela tri milióny eur.

Martinez skóroval v úvodnom zápase Racingu v La Lige proti Villarrealu pri remíze 2:2, no očakáva sa, že spočiatku bude nastupovať za rezervný tím „bieleho baletu“.

„Real Madrid zaplatí celú sumu stanovenú v hráčovej zmluve ako výkupnú klauzulu,“ uviedol Racing na sociálnych sieťach.

Španielsky veľkoklub v lete priviedol viacero posíl vrátane rekordnej akvizície Yana Diomandeho. Real pritom už dve sezóny za sebou nedokázal získať významnú trofej.

Zverenci Joseho Mourinha vstúpili do nového ročníka výborne a po troch stretnutiach v La Lige majú na konte plný počet deväť bodov.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti Realu Madrid sa tešia z gólu.
    Futbalisti Realu Madrid sa tešia z gólu.
    Skóroval hneď v prvom zápase sezóny. Real podpísal zmluvu s tínedžerom
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