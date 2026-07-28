Rekordný ročník aj napriek biednym výkonom. Real zarobil najviac v histórii

Hráči Realu Madrid.
Hráči Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. júl 2026 o 18:49
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Real profitoval aj z dokončenia rekonštrukcie štadióna Santiago Bernabeu.

Španielsky futbalový gigant Real Madrid v ročníku 2025/2026 údajne zarobil vyše 1,22 miliardy eur.

Ide o rekordné príjmy, ktoré dosiahol niektorý so športových klubov v priebehu jednej sezóny. Z hľadiska výsledkov pritom sezóna nebola pre „biely balet" až taká úspešná.

V Lige majstrov vypadol už vo štvrťfinále a v najvyššej španielskej súťaži skončil druhý za veľkým rivalom FC Barcelona, pripomenula agentúra DPA.

Real profitoval aj z dokončenia rekonštrukcie štadióna Santiago Bernabeu, so stavebnými prácami sa začalo ešte v sezóne 2018/2019.

La Liga

    Hráči Realu Madrid.
    Hráči Realu Madrid.
    Rekordný ročník aj napriek biednym výkonom. Real zarobil najviac v histórii
    dnes 18:49
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