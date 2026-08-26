Víťazný comeback Mourinha na Bernabeu. Mbappé zažiaril hetrikom

La Liga - dohrávka 1. kola
Real Madrid - Real Sociedad 4:1 (1:1)
Góly: 40., 60. a 80. Mbappé, 68. Vinicius Junior - 44. Sučič
Futbalisti Realu Madrid bodovali naplno aj vo svojom druhom zápase v novom ročníku španielskej La Ligy. Zverenci trénera Joseho Mourinha zdolali v stredajšej dohrávke 1. kola Real Sociedad San Sebastian 4:1.
V polčase bol stav nerozhodný 1:1, domáci strhli víťazstvo na svoju stranu v druhom dejstve, pričom hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappé.
Mourinho sa tak dočkal víťazného „comebacku“ na Santiago Bernabeu po 13 rokoch. „Biely balet“ so šiestimi bodmi vedie neúplnú tabuľku, Real Sociedad zostáva po dvoch kolách bez bodu.
Zápas sa mal hrať už v rámci úvodného kola, odložili ho pre vysoký počet hráčov, ktorí sa predstavili na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.