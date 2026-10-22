    Real Madrid
    Real Madrid
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
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    RB Lipsko
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    Vinicius čelil piskotu vlastných fanúšikov. Mourinho sa hviezdneho útočníka zastal

    Vinicius Junior.
    Fotogaléria (30)
    Vinicius Junior. (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. okt 2026 o 10:33
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    Real Madrid zvíťazil nad Lipskom 4:1 a zostáva stopercentný v Lige majstrov.

    Brazílsky futbalista Vinicius Junior nezažíva najlepší úvod sezóny 2026/2027. Jeho aktuálne strelecké suchoty trvajú už deväť zápasov a predĺžili sa aj po stredajšom dueli 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom jeho Real Madrid zdolal RB Lipsko 4:1.

    Dvadsaťšesťročného krídelníka však fanúšikovia na Santiago Bernabeu vypískali a tréner Jose Mourinho ho vystriedal ako prvého.

    VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - Lipsko

    Vinicius má v prebiehajúcej sezóne na konte len dva góly. Strelecký účet si otvoril koncom augusta v 1. kole La Ligy proti Realu Sociedad (4:1), no odvtedy skóroval iba počas septembrového asociačného termínu proti Austrálii (4:2).

    K pohode mu nepomohlo ani nevydarené vystúpenie proti Lipsku, keď sa na jeho adresu ozýval piskot v polovici prvého polčasu po chybnej prihrávke na Judea Bellinghama.

    Angličan sa však v momente Brazílčana zastal potleskom, čím vyzval fanúšikov na jeho podporu.

    „Biely balet“ mal stretnutie proti Lipsku pod kontrolou a Mourinho sa za stavu 2:0 rozhodol vystriedať Viniciusa za Yana Diomandeho.

    Ten najprv asistoval pri góle Kylianovi Mbappemu a o niekoľko chvíľ sám pridal poisťujúci gól na konečných 4:1. Brazílčan zverejnil po zápase na svojom Instagram krátke vyhlásenie. „Prežívam každý okamih. Všetko pominie,“ napísal hviezdny hráč Realu Madrid.

    Po dueli mu však vyjadrili podporu Mbappe aj kormidelník Mourinho. „V skutočnosti je dobré, že je smutný. Znamená to, že mu na tíme a fanúšikoch naozaj záleží. Musí zostať pokojný a byť hrdý na to, kým je,“ uviedol Mbappe podľa agentúry AP.

    „Vini odohral takticky veľmi dobrý zápas. Vždy od neho môžeme očakávať viac, napríklad že bude individuálne rozhodovať stretnutia, ale s jeho výkonom som spokojný. K striedaniu došlo preto, lebo máme široký káder, nie preto, že by som nebol spokojný s tým, ako hral,“ vysvetlil portugalský lodivod.

    Fotogaléria zo zápasu Real Madrid - RB Lipsko (Liga majstrov, 3. kolo)
    Real Madrid's Bernardo Silva, center right, celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Bernardo Silva, center, celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Bernardo Silva scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Bernardo Silva scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    30 fotografií
    Leipzig's Christopher Nkunku, right, challenges for the ball with Real Madrid's Dean Huijsen during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Eduardo Camavinga, left, challenges for the ball with Leipzig's Nicolas Seiwald during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's David Raum kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Arda Gule, left, challenges for the ball with Leipzig's Neil El Aynaoui during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois reacts during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, center, challenges for the ball with Real Madrid's Eduardo Camavinga, left, and Real Madrid's Trent Alexander-Arnold during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, left, challenges for the ball with Real Madrid's Antonio Rudiger during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Willi Orban, left, challenges for the ball with Real Madrid's Bernardo Silva during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Romulo challenges for the ball with Real Madrid's Dean Huijsen, rear, during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, center, challenges for the ball with Real Madrid's Antonio Rudiger during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Willi Orban passes the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Dean Huijsen is in action during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Brajan Gruda, right, challenges for the ball with Real Madrid's Alvaro Carreras during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham, center left, challenges for the ball with Leipzig's Romulo during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois passes the ball during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXLeipzig's Christopher Nkunku, right, is challenged by Real Madrid's Eduardo Camavinga during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Thaigo Pitarch warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Arda Guler warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Marc Cucurella warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe warms up before the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Leipzig in Madrid, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Madridský veľkoklub je po triumfe 4:1 naďalej stopercentný v Lige majstrov.

    „Vieme, že každý bod je dôležitý pre postup do prvej osmičky. Musíme vyhrať čo najviac zápasov. Tri sme už zvládli, zostáva ďalších päť,“ poznamenal Mbappe, ktorý sa so spoluhráčmi už sústredí na víkendové El Clasico na pôde Barcelony.

    V ňom sa však bude musieť Real Madrid zaobísť bez Viniciusa, ktorý si v najvyššej španielskej súťaži odpykáva štvorzápasový dištanc za červenú kartu zo súboja 8. kola proti Villarrealu (1:0).

    Aj Mourinho si uvedomuje dôležitosť veľkého duelu na pôde úhlavného rivala.

    „V prípade El Clasica neexistuje niečo ako sebavedomie. Je to ďalší ligový zápas, no nie je to stretnutie ako každé iné,“ priznal Portugalčan, ktorý však pripomenul kratší čas na oddych ako má ich nedeľňajší súper. „V porovnaní s Barcelonou prichádzame o 24 hodín odpočinku, ale čo už,“ uzavrel 63-ročný kouč.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Vinicius čelil piskotu vlastných fanúšikov. Mourinho sa hviezdneho útočníka zastal