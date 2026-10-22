Vinicius čelil piskotu vlastných fanúšikov. Mourinho sa hviezdneho útočníka zastal

Brazílsky futbalista Vinicius Junior nezažíva najlepší úvod sezóny 2026/2027. Jeho aktuálne strelecké suchoty trvajú už deväť zápasov a predĺžili sa aj po stredajšom dueli 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom jeho Real Madrid zdolal RB Lipsko 4:1.
Dvadsaťšesťročného krídelníka však fanúšikovia na Santiago Bernabeu vypískali a tréner Jose Mourinho ho vystriedal ako prvého.
VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - Lipsko
Vinicius má v prebiehajúcej sezóne na konte len dva góly. Strelecký účet si otvoril koncom augusta v 1. kole La Ligy proti Realu Sociedad (4:1), no odvtedy skóroval iba počas septembrového asociačného termínu proti Austrálii (4:2).
K pohode mu nepomohlo ani nevydarené vystúpenie proti Lipsku, keď sa na jeho adresu ozýval piskot v polovici prvého polčasu po chybnej prihrávke na Judea Bellinghama.
Angličan sa však v momente Brazílčana zastal potleskom, čím vyzval fanúšikov na jeho podporu.
„Biely balet“ mal stretnutie proti Lipsku pod kontrolou a Mourinho sa za stavu 2:0 rozhodol vystriedať Viniciusa za Yana Diomandeho.
Ten najprv asistoval pri góle Kylianovi Mbappemu a o niekoľko chvíľ sám pridal poisťujúci gól na konečných 4:1. Brazílčan zverejnil po zápase na svojom Instagram krátke vyhlásenie. „Prežívam každý okamih. Všetko pominie,“ napísal hviezdny hráč Realu Madrid.
Po dueli mu však vyjadrili podporu Mbappe aj kormidelník Mourinho. „V skutočnosti je dobré, že je smutný. Znamená to, že mu na tíme a fanúšikoch naozaj záleží. Musí zostať pokojný a byť hrdý na to, kým je,“ uviedol Mbappe podľa agentúry AP.
„Vini odohral takticky veľmi dobrý zápas. Vždy od neho môžeme očakávať viac, napríklad že bude individuálne rozhodovať stretnutia, ale s jeho výkonom som spokojný. K striedaniu došlo preto, lebo máme široký káder, nie preto, že by som nebol spokojný s tým, ako hral,“ vysvetlil portugalský lodivod.
Madridský veľkoklub je po triumfe 4:1 naďalej stopercentný v Lige majstrov.
„Vieme, že každý bod je dôležitý pre postup do prvej osmičky. Musíme vyhrať čo najviac zápasov. Tri sme už zvládli, zostáva ďalších päť,“ poznamenal Mbappe, ktorý sa so spoluhráčmi už sústredí na víkendové El Clasico na pôde Barcelony.
V ňom sa však bude musieť Real Madrid zaobísť bez Viniciusa, ktorý si v najvyššej španielskej súťaži odpykáva štvorzápasový dištanc za červenú kartu zo súboja 8. kola proti Villarrealu (1:0).
Aj Mourinho si uvedomuje dôležitosť veľkého duelu na pôde úhlavného rivala.
„V prípade El Clasica neexistuje niečo ako sebavedomie. Je to ďalší ligový zápas, no nie je to stretnutie ako každé iné,“ priznal Portugalčan, ktorý však pripomenul kratší čas na oddych ako má ich nedeľňajší súper. „V porovnaní s Barcelonou prichádzame o 24 hodín odpočinku, ale čo už,“ uzavrel 63-ročný kouč.