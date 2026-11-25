Stačilo len niekoľko minút, aby Jude Bellingham v utorkovom zápase Ligy majstrov dodal Realu Madrid impulz, ktorý tím potreboval na obrat proti PSV Eindhoven.
Tréner José Mourinho ho po víťazstve 5:1 označil za kľúčového hráča a najlepšieho stredopoliara súčasnosti na svete.
Dvadsaťtriročný anglický futbalista následne zbieral komplimenty od spoluhráčov aj novinárov.
Na San Bernabéu nastúpil po prvý raz po desiatich zápasoch iba z lavičky náhradníkov. Keď však „Biely balet“ po prvom polčase prehrával po pokutovom kope Chorváta Ivana Perišića 0:1, tréner urobil hneď tri zmeny.
VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - PSV
Na ihrisko prišiel aj Bellingham a obraz hry sa predovšetkým vďaka nemu okamžite zmenil.
Po hodine hry korunoval svoj skvelý výkon parádnym gólom na 2:1. Loptu si spracoval ľavačkou, pravou nohou si ju nadvihol a vonkajším priehlavkom ju poslal presne k žrdi za chrbát bezmocného Matěja Kovářa.
Bellingham: Bol to pekný gól a zároveň dôležitý
„Vlastne ani neviem, ako som to urobil. Zvyčajne sa v takej situácii rozhliadam, komu by som mohol prihrať.
Lopta sa však pekne odrazila, tak som si povedal, že jednoducho vystrelím.
Bol to teda pekný gól a zároveň dôležitý, pretože nám umožnil prevziať kontrolu nad zápasom,“ vrátil sa k okamihu, ktorý priviedol tribúny do varu.
VIDEO: Gól Bellinghama
Svoj štvrtý gól v posledných piatich zápasoch za Real oslavoval už svojím typickým spôsobom – s rozpaženými rukami pred fanúšikmi, ktorí napodobnili jeho gesto a ako zvyčajne spustili chorál Beatles „Hey Jude“.
Iba vďaka fanúšikom Realu dokážeme víťaziť
Po zápase zdôraznil, aká dôležitá je podpora tribún pre neho aj celý Real. „Prvý polčas bol náročný a pre fanúšikov je ľahké podľahnúť negatívnym pocitom.
Keď sú však pozitívne naladení, tím hrá o tisíc percent lepšie. Preto ich potrebujeme v každom zápase a iba vďaka nim dokážeme víťaziť,“ povedal Bellingham.
V závere ešte pripravil piaty gól pre Viníciusa Júniora a mal z neho rovnakú radosť ako zo svojho presného zásahu.
„Vini čelil neférovému tlaku, ale celý tím stojí za ním. Všetci sme mu ten gól veľmi priali. Mám ho rád ako futbalistu, ale ešte viac ako človeka,“ povedal na adresu kontroverzného brazílskeho útočníka, ktorý sa v drese Realu presadil prvýkrát od augusta, po jedenástich zápasoch a vlne kritiky po vylúčení.
Pridal sa aj Kylian Mbappé, ktorý Brazílčanovi venoval ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu.
Real vyhral v Lige majstrov aj svoj piaty zápas
Za kľúč k úspechu Realu, ktorý v Lige majstrov vyhral aj svoj piaty zápas, označil Bellingham schopnosť reagovať vo chvíľach, keď sa veci nevyvíjajú podľa plánu.
„Darí sa nám preukazovať mentalitu typickú pre špičkové tímy. Aj keď práve nehráme dobre, dokážeme zvýšiť úroveň našej hry.
Práve to odlišuje najlepšie tímy od ostatných,“ povedal Bellingham. Jeho prínos vyzdvihol aj tréner José Mourinho.
Mourinho o Bellinghamovi: Najlepší na svete
„Myslel som si, zrejme mylne, že dokážeme vyhrať aj bez neho. Odohral veľkolepý zápas a zmenil celý priebeh stretnutia. Strelil neuveriteľný gól,“ povedal portugalský kouč.
„Je to komplexný hráč, má výbornú kondíciu, techniku aj schopnosť čítať hru. Pre mňa je bez akýchkoľvek pochybností najlepším stredopoliarom na svete.“
K pochvalám sa po zápase pridali aj spoluhráči. Portugalský stredopoliar Bernardo Silva v súvislosti s jeho gólom poznamenal: „Bol to jeden z tých momentov, keď si jednoducho poviete: Páni!“
Uruguajský kapitán Federico Valverde dodal: „Mali sme problém dostať loptu za chrbát ich stredopoliarov, ale keď na ihrisko prišiel Jude, vniesol do našej hry pokoj.“
Bellingham bol po zápase v centre pozornosti médií, no superlatívy na svoju adresu odmietal.
Na poznámku, že momentálne prežíva životnú formu, odpovedal: „Myslím si, že ste len takí dobrí, aký bol váš posledný výkon.
Alebo skôr takí, aký bude ten nasledujúci. Premýšľať o tom, či som v najlepšej forme alebo či som najlepším hráčom na svete, pre mňa nič neznamená.“
Jeho posledné výkony opäť upriamili pozornosť na individuálne ocenenia, Bellingham však uviedol, že ho nemotivujú.
Chcem s tímom získať množstvo trofejí
Keď prišla reč na Zlatú loptu, v ktorej ankete obsadil 11. miesto, povedal: „Úprimne, toto ma vôbec nezaujíma. Chcem s tímom získať množstvo trofejí – vyhrať Ligu majstrov aj ligový titul.
Zlatá lopta je záležitosť pre vás novinárov. Vy o nej hlasujete a vytvárate tým určité napätie. Pre mňa je však dôležitejšie, aby víťazil tím.“
Pochvalu si vyslúžil aj za odpovede v španielčine. „Je to o niečo lepšie. Ale aj teraz, keď sa rozprávam s vami, som trochu nervózny. V šatni je to oveľa jednoduchšie,“ zažartoval smerom k novinárom.
„Život v Španielsku si užívam. Myslím si, že pre anglických hráčov je nesmierne dôležité odísť do zahraničia, spoznať nové veci a posunúť sa ďalej. Mne osobne to veľmi pomohlo,“ povedal futbalista, ktorý nikdy nehral v anglickej Premier League.
Po jednej sezóne v druholigovom Birminghame prestúpil ako 17-ročný do Borussie Dortmund a od roku 2023 je doma v Madride.