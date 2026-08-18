Real predstavil Mourinha ako nového trénera: Som jeden z vás, vrátil som sa domov

Jose Mourinho.
Jose Mourinho. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|18. aug 2026 o 17:39
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Po skončení prezentácie dostal od tímu repliku štadióna, hodinky a dres so svojím menom.

Španielsky futbalový klub Real Madrid oficiálne odprezentoval Joseho Mourinha ako svojho nového trénera.

Stalo sa tak v sídle klubu za prítomnosti prezidenta „bieleho baletu“ Florentina Pereza, no bez účasti médií či fanúšikov.

Jediné zábery z prezentácie boli k dispozícii na tímových sociálnych sieťach a klubovej televízii.

„Som jeden z vás. Už od môjho príchodu v roku 2010, ale aj po mojom odchode v roku 2013. Som vždy s vami. Vrátiť sa do Realu Madrid znamená vrátiť sa domov,“ citovala agentúra AP slová Mourinha, ktorý s klubom podpísal trojročný kontrakt.

Po skončení prezentácie dostal od tímu repliku štadióna, hodinky a dres so svojím menom.

Pre šesťdesiattriročného kouča ide už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010 až 2013.

Počas tejto anabázy získal po jednom titule v La Lige, v Španielskom pohári i španielskom Superpohári.

V novej sezóne bude mať k dispozícii niekoľko letných posíl, do klubu pribudli Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva a Yan Diomande.

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    Real predstavil Mourinha ako nového trénera: Som jeden z vás, vrátil som sa domov
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