Bude k dispozícii už na najbližší zápas? Mbappé po problémoch s kolenom trénuje

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe sa opäť pripojil do tréningového procesu Realu Madrid.
Dvadsaťsedemročný útočník by už mohol nastúpiť vo víkendovom stretnutí španielskej La Ligy proti Villarrealu.
Mbappe nedohral na konci septembra pre zranenie ľavého kolena duel Ligy národov s Tureckom, v ktorom sa postaral o víťazný gól Francúzska.
Podľa prvotných informácií si zranil šľachu v ľavom kolene, preto sa vrátil do Madridu s cieľom čo najskoršieho návratu na trávniky.
Ako informoval denník Marca, v stredu sa Mbappe plnohodnotne vrátil do tréningového procesu „bieleho baletu“ a bude podľa všetkého pripravený zasiahnuť už do najbližšieho duelu.
Reprezentant Francúzska si zatiaľ drží v tejto sezóne priemer jedného gólu na zápas vo farbách Realu.