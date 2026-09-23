Real Madrid pokračuje v hlasnej kritike prezidenta La Ligy, volá po zmene

Javier Tebas
Javier Tebas (Autor: SITA/AP)
TASR|23. sep 2026 o 10:00
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Španielsky futbal nevyhnutne potrebuje lídra, uviedol klub.

Vedenie futbalového Realu Madrid žiada zmenu na poste prezidenta španielskej La Ligy. Správanie terajšieho šéfa Javiera Tebasa považuje za neakceptovateľné.

Real na čele s trénerom Josem Mourinhom po prehre 1:2 v mestskom derby na pôde Atletica Madrid podrobil tvrdej kritike Komisiu rozhodcov.

Podľa portugalského kouča po zákrokoch Cristiana Romera na Judea Bellinghama a Lee

Kang-ina na Federica Valverdeho v prvom polčase mali domáci hráči vidieť červené karty. Tebas však označil kritiku Realu za neopodstatnenú a zastal sa arbitrov.

„Španielsky futbal nevyhnutne potrebuje lídra, ktorý dokáže naplno využiť svoj potenciál a najmä byť neutrálny," uviedol Real vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.

Tebas tvrdí, že je nestranný a nezvýhodňuje žiaden klub. „Nie som prezidentom La Ligy ani vlastníkom najvyššej španielskej súťaže. Nie som ani prezidentom Realu Madrid. Rešpektujem každého," reagoval Tebas na sociálnych sieťach.

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