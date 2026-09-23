Real Madrid pokračuje v hlasnej kritike prezidenta La Ligy, volá po zmene

Vedenie futbalového Realu Madrid žiada zmenu na poste prezidenta španielskej La Ligy. Správanie terajšieho šéfa Javiera Tebasa považuje za neakceptovateľné.
Real na čele s trénerom Josem Mourinhom po prehre 1:2 v mestskom derby na pôde Atletica Madrid podrobil tvrdej kritike Komisiu rozhodcov.
Podľa portugalského kouča po zákrokoch Cristiana Romera na Judea Bellinghama a Lee
Kang-ina na Federica Valverdeho v prvom polčase mali domáci hráči vidieť červené karty. Tebas však označil kritiku Realu za neopodstatnenú a zastal sa arbitrov.
„Španielsky futbal nevyhnutne potrebuje lídra, ktorý dokáže naplno využiť svoj potenciál a najmä byť neutrálny," uviedol Real vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.
Tebas tvrdí, že je nestranný a nezvýhodňuje žiaden klub. „Nie som prezidentom La Ligy ani vlastníkom najvyššej španielskej súťaže. Nie som ani prezidentom Realu Madrid. Rešpektujem každého," reagoval Tebas na sociálnych sieťach.