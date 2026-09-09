    Real Madrid
    Real Madrid
    Liga majstrov
    08.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 1
    2:0
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tréner Jose Mourinho.
    Real využil chyby Interu a prežil nervózny záver. Mourinho: Zápas sa mohol skončiť 7:6
    Momentka zo zápasu Betis - Lille.
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    Real využil chyby Interu a prežil nervózny záver. Mourinho: Zápas sa mohol skončiť 7:6

    Tréner Jose Mourinho.
    Fotogaléria (30)
    Tréner Jose Mourinho. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. sep 2026 o 10:25
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    Rekordný 15-násobný víťaz LM mal od začiatku problémy s hrou Interu.



    Hneď úvodné kolo zápasov futbalovej Ligy majstrov prinieslo niekoľko zaujímavých konfrontácií a duel medzi Realom Madrid a Interom Miláno nebol výnimkou.

    Portugalčan Jose Mourinho zažil víťazný návrat do LM v pozícii trénera Realu po triumfe 2:1. Priebeh označil za „šialený“ a ani jeden z tímov podľa neho nemal dostatok kontroly nad zápasom.

    Rekordný 15-násobný víťaz LM mal od začiatku problémy s hrou Interu a šiel do vedenia 2:0 po chybách hostí. Skóre otvoril Kylian Mbappé v 14. minúte po sérii nepresností v podaní talianskeho tímu.

    Mbappé vyrovnal Raúla

    Francúzsky útočník sa gólovo presadil v 11 sezónach LM za sebou a v historickom hodnotení vyrovnal s menším počtom odohratých stretnutí piateho Španiela Raúla. V milionárskej súťaži má v 99 zápasoch na konte 71 gólov.

    Viac ich strelili len Karim Benzema (90), Robert Lewandowski (109), Lionel Messi (129) a Cristiano Ronaldo (140).

    VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - Inter Miláno

    Otvárací gól prišiel po prvej strele Realu na bránu a španielsky gigant svoje vedenie zvýšil po hrúbke brankára Josepa Martineza.

    V 23. minúte sa chcel v pokutovom území vyhnúť napádajúcemu Federicovi Valverdemu, no ten jeho zámer prečítal a loptu dopravil do prázdnej bránky.

    Domáce mužstvo malo pridať aj tretí gól ešte pred prestávkou, no Martinez odčinil svoju chybu expresným zákrokom pri zakončení Judea Bellinghama.

    Jeho náprotivok Thibaut Courtois mal v tom čase už na konte tiež niekoľko kvalitných zákrokov a ďalšie pridal aj po zmene strán.

    Courtois: Druhý polčas bol trocha šialený

    Napokon zneškodnil šesť striel. Prekonal ho len Carlos Augusto v 77. minúte a svoj tím podržal aj v nervóznom závere.

    „Využili sme ich zaváhania, no mohli sme zápas aj definitívne rozhodnúť. Druhý polčas bol trocha šialený a to je niečo, čo by sme mali zlepšiť,“ vyjadril sa Courtois po svojom 100. zápase v LM podľa agentúry AFP.

    Za muža zápasu vyhlásili kapitána Valverdeho, no on sám si bol vedomý toho, že Belgičan si ocenenie zaslúžil tiež. „Dnes nás zachránil, predviedol skvelý výkon,“ povedal Valverde.

    Tréner Cristian Chivu pochválil brankára Martineza za jeho reakciu po chybe pri góle na 2:0, zatiaľ čo kapitán hostí Lautaro Martinez hovoril o nedostatočnej efektivite v zakončení.

    Mali sme byť efektívnejší, uviedol Martinez

    „Nedokázali sme premeniť naše šance. Stál proti nám jeden z najlepších brankárov na svete, no musíme sa zlepšiť a mali sme byť efektívnejší.

    Nič to nemení na tom, že môžeme byť na seba hrdí, pretože sme predviedli skvelý výkon proti kvalitnému súperovi,“ uviedol argentínsky útočník.

    Fotogaléria zo zápasu Real Madrid - Inter Miláno v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    Yann Bisseck a Jude Bellingham počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Benjamin Pavard počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Cristian Chivu počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Jose Mourinho počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    30 fotografií
    Florentino Perez a Placido Domingo počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Inter Milan's Lautaro Martinez reacts next to Real Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's Lautaro Martinez reacts during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's Carlos Augusto reacts during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Marc Cucurella fights for the ball against Inter Milan's Andy Diouf during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's head coach Cristian Chivu talks to his players during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's Manuel Akanji fights for the ball against Real Madrid's Marc Cucurella during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe runs with ball during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe jumps for the ball against Inter Milan's Carlos Augusto during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe fights for the ball against Inter Milan's Yann Bisseck during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior fights for the ball against Inter Milan's Nicolo Barella during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe fights for the ball against Inter Milan's Yann Bisseck during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior fights for the ball against Inter Milan's Nicolo Barella during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior runs with the ball during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior reacts on the ground during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde celebrates with Kylian Mbappe scoring his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior falls next to Inter Milan's Yann Bisseck and Benjamin Pavard during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde celebrates with Kylian Mbappe scoring his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde celebrates with Kylian Mbappe scoring his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde scores his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates the opening goal, during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid players jump while forming a barrier during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe fights for the ball against Inter Milan's Hakan Calhanoglu before scoring the opening goal, during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates with team mates the opening goal, during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham reacts on the ground next to Inter Milan's Hakan Calhanoglu during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham fights for the ball against Inter Milan's Hakan Calhanoglu during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Mourinho získal svoju zatiaľ poslednú trofej v LM na konci ročníka 2009/2010 práve ako tréner Interu a zároveň sa tak stalo vo finále na štadióne Realu.

    Len niekoľko dní po dosiahnutí historického treble s talianskym tímom sa začalo jeho prvé pôsobenie na lavičke „Los Blancos“.

    Po dvoch sezónach bez trofeje sa prezident Florentino Perez rozhodol pre návrat portugalského odborníka a po ligovej prehre na ihrisku Betisu Sevilla si napravili jeho zverenci chuť v LM.

    Mourinho: Zápas sa mohol skončiť 7:6

    „Bol to šialený zápas. Často počujeme kritiku na zápasy, ktoré sú nudné, no dnes to tak nebolo. Zápas s výsledkom 2:1 sa pokojne mohol skončiť napríklad 7:6,“ vyjadril sa Mourinho, ktorý zároveň priznal, že jeho tím nedokázal kontrolovať zápas.

    To sa však podľa neho nedarilo ani hosťom. „Ak nemáte kontrolu nad zápasom a oni naopak áno, je to náročné. Ale ak ju nemá ani jedno mužstvo, je to úplne iná situácia.

    Náš brankár predviedol niekoľko zákrokov, no my sme tiež spálili viacero šancí. Naše góly prišli vo chvíli, keď si súper prechádzal ťažším obdobím, ale musím pochváliť svojich hráčov. Oba góly sú výsledkom tvrdej práce,“ zhodnotil Mourinho.

    Tréner síce hráčov pochválil za prejavenú tímovú snahu a zisk troch bodov, no nemohol byť úplne spokojný s organizáciou hry. Real dovolil Interu kontrolovať dlhšie úseky zápasu, nekombinoval presne a pred bránkou viackrát zlyhal v zakončení.

    V strede poľa im však chýbalo viacero kľúčových hráčov a zaskakovať musel Trent Alexander-Arnold. Pravý obranca si síce túto pozíciu už viackrát vyskúšal v reprezentácii a aj v drese Liverpoolu, no trénera Mourinha príliš nepresvedčil.

    Fanúšikovia Realu viackrát vypískali svojich hráčov aj počas toho, ako videli o dva góly a ich terčom sa pri striedaniach okrem Angličana stal aj Vinicius Junior.

    Real čaká v sobotu malé madridské derby proti Rayu Vallecano a v LM sa najbližšie predstaví 14. októbra na ihrisku AS Rím.

    Inter privíta v pondelok doma Udinese a bude chcieť nadviazať na tri víťazstvá z úvodu Serie A. Ďalší európsky zápas odohrá 13. októbra doma proti Bruggám.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Real využil chyby Interu a prežil nervózny záver. Mourinho: Zápas sa mohol skončiť 7:6