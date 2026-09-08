Minulosť ho nestraší. Mourinho otvára druhú kapitolu v Reale proti bývalému zverencovi

Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho tvrdí, že počas svojho druhého pôsobenia na lavičke Realu Madrid na seba nebude vyvíjať výnimočný tlak smerom k triumfu v Lige majstrov.
Naposledy sa zo zisku „ušatej“ trofeje tešil v roku 2010 s Interom Miláno, proti ktorému jeho zverenci odštartujú púť v prestížnej súťaži v utorok večer.
Mourinho pôsobil v Madride už v rokoch 2010 až 2013. S „bielym baletom“ vtedy získal prvý Španielsky pohár po 18 rokoch aj domáci titul s rekordnými 100 bodmi, na svoj triumf v milionárskej súťaži s Portom a Interom ale nenadviazal.
„Sú to dve samostatné pôsobenia v Reale Madrid. Svoju prácu som ukončil v roku 2013. Vyhrali sme, čo sme vyhrali, a prehrali sme, čo sme prehrali.
Dali sme do toho všetko a táto kapitola sa uzavrela. Toto nemá nič spoločné s minulosťou – sú to dva rôzne momenty v histórii Realu Madrid,“ povedal Mourinho na tlačovej konferencii pred stretnutím s Interom.
Po jeho odchode z tímu mal Real mimoriadne úspešné roky v Lige majstrov, pod vedením Carla Ancelottiho a Zinedinea Zidanea ovládol túto súťaž šesťkrát.
„V roku 2010 bol na tom tím tak, že už celú večnosť nehral štvrťfinále či semifinále. Odvtedy vyhral šesť titulov v Lige majstrov.
Ak sa ma pýtate, či som nadšený z vyhliadky na víťazstvo v Lige majstrov s Realom Madrid, samozrejme áno – ale je to úplne oddelené od kontextu môjho predchádzajúceho pôsobenia v klube,“ dodal 63-ročný kormidelník.
Na Bernabeu v utorok narazí na svojho bývalého zverenca z talianskeho klubu Cristiana Chivua, ktorý prevzal lavičku „nerazzurri“ vlani v lete.
„Chivu bude vždy jedným z mojich. Veľmi sa teším z toho, že sa mu darí. Pozdravím ho pred zápasom aj po ňom, ale počas stretnutia ide len o hru. Nebudem myslieť na minulosť,“ konštatoval Mourinho.