Mourinho potvrdil, že Real bude konať proti Asenciovi. Nahromadené chyby sú zlé, povedal

Španielsky futbalový klub Real Madrid začal voči Raulovi Asenciovi disciplinárne konanie po tom, čo bol 23-ročný španielsky obranca uznaný vinným z jazdy pod vplyvom alkoholu. Vo štvrtok to uviedol tréner „bieleho baletu“ Jose Mourinho.
Asencio v tejto sezóne ešte nenastúpil pre svalové zranenie. „Kým disciplinárne konanie pokračuje, vnímam ho ako hráča Realu Madrid.
Je zranený a ešte niekoľko týždňov bude mimo hry. To mi pomáha v tom, že tento problém nemusím riešiť práve teraz,“ povedal Mourinho podľa agentúry AP.
Španielsky súd uviedol, že Asenciovi bola za incident s jazdou pod vplyvom alkoholu tento mesiac uložená pokuta a zároveň mu bol pozastavený vodičský preukaz.
Asencio zároveň čelil obvineniam zo samostatného prípadu týkajúceho sa údajného šírenia sexuálneho videa bez súhlasu zúčastnených osôb v roku 2023. Súdne konanie v tejto veci sa malo konať tento týždeň.
„Je to príkladný profesionál. Kým bol zdravý, nikto netrénoval tvrdšie ani lepšie než on. Teraz je prvý, kto prichádza, a posledný, kto odchádza. Ale hráč Realu Madrid je hráčom Realu Madrid 24 hodín denne, sedem dní v týždni a 12 mesiacov v roku.
Všetko, čo robíte mimo ihriska, sa stále týka Realu Madrid. Stále to poškodzuje prestíž klubu, ktorá je nedotknuteľná. Nie som z toho šťastný a každý robí chyby, ale nahromadené chyby sú niečo iné,“ dodal Mourinho.