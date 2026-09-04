VIDEO: Prvá prehra Realu pod Mourinhom. Na pôde súpera nedokázal favorit skórovať ani z penalty

La Liga - 4. kolo
Real Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
Gól: 81. Parrott
Tréner José Mourinho zaznamenal po návrate na lavičku futbalistov Realu Madrid prvú prehru.
Jeho tím v 4. kole španielskej ligy nevyužil množstvo šancí a na ihrisku Betisu Sevilla neuspel po výsledku 0:1.
Kylian Mbappé mohol v štvrtej nastavenej minúte vyrovnať, pokutový kop nariadený za faul na Viníciusa Júniora však nepremenil.
VIDEO: Mbappé nepremenil penaltu
Betis poslal v 81. minúte do vedenia írsky útočník Troy Parrott, ktorý po rohovom kope strelil svoj prvý gól v drese sevillského tímu po prestupe z Alkmaaru.
Vyrovnávajúci gól Carlosa Espího efektnými nožničkami o päť minút neskôr pre ofsajd neplatil a prehliadku nevyužitých šancí Realu zavŕšil Mbappé nepremenenou penaltou.
VIDEO: Ďalšie nevyužité šance Mbappého
Real je v neúplnej tabuľke druhý, o skóre pred dnešným súperom. Deväť bodov má aj vedúca Barcelona, ktorá má navyše zápas k dobru.
Betis bude jeden zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, „belasí" privítajú Andalúzanov 24. novembra.