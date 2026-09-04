VIDEO: Prvá prehra Realu pod Mourinhom. Na pôde súpera nedokázal favorit skórovať ani z penalty

Parrott oslavuje gól proti Realu Madrid.
Parrott oslavuje gól proti Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|4. sep 2026 o 23:06
ShareTweet0

Mbappé v závere nepremenil pokutový kop.

La Liga - 4. kolo

Real Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)

Gól: 81. Parrott

Tréner José Mourinho zaznamenal po návrate na lavičku futbalistov Realu Madrid prvú prehru.

Jeho tím v 4. kole španielskej ligy nevyužil množstvo šancí a na ihrisku Betisu Sevilla neuspel po výsledku 0:1.

Kylian Mbappé mohol v štvrtej nastavenej minúte vyrovnať, pokutový kop nariadený za faul na Viníciusa Júniora však nepremenil.

VIDEO: Mbappé nepremenil penaltu

Betis poslal v 81. minúte do vedenia írsky útočník Troy Parrott, ktorý po rohovom kope strelil svoj prvý gól v drese sevillského tímu po prestupe z Alkmaaru.

Vyrovnávajúci gól Carlosa Espího efektnými nožničkami o päť minút neskôr pre ofsajd neplatil a prehliadku nevyužitých šancí Realu zavŕšil Mbappé nepremenenou penaltou.

VIDEO: Ďalšie nevyužité šance Mbappého

Real je v neúplnej tabuľke druhý, o skóre pred dnešným súperom. Deväť bodov má aj vedúca Barcelona, ktorá má navyše zápas k dobru.

Betis bude jeden zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, „belasí" privítajú Andalúzanov 24. novembra.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Parrott oslavuje gól proti Realu Madrid.
    Parrott oslavuje gól proti Realu Madrid.
    VIDEO: Prvá prehra Realu pod Mourinhom. Na pôde súpera nedokázal favorit skórovať ani z penalty
    dnes 23:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»VIDEO: Prvá prehra Realu pod Mourinhom. Na pôde súpera nedokázal favorit skórovať ani z penalty