    Betis
    Betis
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Stadium La Cartuja
    21:00
    Feyenoord
    Feyenoord
    Lille - GalatasarayComo - Manchester UnitedSúvisiace

    ONLINE: Real Betis - Feyenoord Rotterdam dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

    Real Betis - Feyenoord Rotterdam: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Real Betis - Feyenoord Rotterdam: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Betis - Feyenoord Rotterdam.

    Futbalisti Real Betis a Feyenoord Rotterdam dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Real Betis - Feyenoord Rotterdam dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    21.10.2026 o 21:00
    3. kolo
    Betis
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Feyenoord
    Prenos
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 3. kola postaví proti sebe Real Betis a Feyenoord Rotterdam.

    Real Betis prežíva v Lige majstrov snový štart, keď po obratoch vyhral oba úvodné zápasy, no chuť si musí napraviť po víkendovej ligovej facke od Barcelony (2:5). Prípadný triumf by bol pre trénera Manuela Pellegriniho už 30. v tejto súťaži a pre klub historickým rekordom.Feyenoord po výhre 3:2 nad Comom túži odčiniť debakel z Barcelony, no v Španielsku ho straší séria siedmich európskych prehier za sebou.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - streda, 21. október 2026

    21.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Como
    Como
    1 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Giuseppe Sinigaglia | Como
    21.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Lille
    Lille
    1 - 1
    Galatasaray
    Galatasaray
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Betis
    Betis
    vs.
    Feyenoord
    Feyenoord
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Bruggy
    Bruggy
    vs.
    Lens
    Lens
    Jan Breydel Stadion | Bruggy
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    vs.
    Viking
    Viking
    Villa Park | Birmingham
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Sporting
    Sporting
    vs.
    LASK
    LASK
    Estádio José Alvalade | Lisabon
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Real Madrid
    Real Madrid
    vs.
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    Santiago Bernabéu | Madrid
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Allianz Arena | Mníchov

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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