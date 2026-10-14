ONLINE: Real Betis - FC Porto dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Real Betis a FC Porto dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Real Betis - FC Porto dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 21:00
2. kolo
Betis
0:0
(0:0)
8' minúta
Prebiehajúci
Porto
Prehľad
Rozhodca: Turpin – Danos, Pages (FRA).
Prenos
8
Nepřesnost Kiwiora ve výstavbě hry jenom potvrzuje neúplně dobré rozpoložení Porta v první desetiminutovce.
7
André Silva si neodpustil zbytečné strčení do Marca Bartry. Betis může pokračovat v aktivním úvodu.
6
Veiga se na rozmezí vápna ke střele neuvolnil. Protiakci Betisu vyřešila Rosariova chytrá malá domů na Dioga Costu.
5
Draci v úvodu zápasu nedokáží konkurovat domácímu nadšení. Real opět doručil balon k útočné vozbě a Ezalzúlí ho stejně jako jeho předchůdce poslal mimo bránu.
3
Iscův roh Porto ubránilo, přesto u vlastní šestnáctky balon odevzdalo a poslalo do šance Marca Rocu, který zblízka vypálil vedle pravé tyče.
2
Necelých devadesát sekund potřeboval Betis k prvnímu zakončení, které Ezalzúlí nedostatečně utahoval k zadní tyči, a tak ho Diogo Costa vyrazil na roh.
1
O zahajovací výkop se postarali domácí, kteří oblékli tradiční zelenobílé barvy. Porto nastupuje ve fialových dresech.
1
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
Real Betis: Valles – Á. Ortiz, Bartra, Natan, F. García – Roca, Isco (C), Deossa – Antony, Parrott, Ezalzúlí.
Náhradníci: Conde – Bellerín, Llorente, Morante, Ceballos, Lo Celso, Riquelme, V. Gómez, Fidalgo, C. Hernández, Fornals, F. Bernal.
Trenér: Manuel Pellegrini
FC Porto: D. Costa (C) – M. Fernandes, Rosario, Kiwior, Moura – Froholdt, Varela, G. Veiga – Sainz, A. Silva, Pepê.
Náhradníci: Ramos – Omorodion, Sanusi, Hwang In-pom, N. Pérez, A. Costa, Giménez, Souza, Fofana, L. Gomes, Teixeira, Pietuszewski.
Trenér: Francesco Farioli
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA).
Real Betis: Valles – Á. Ortiz, Bartra, Natan, F. García – Roca, Isco (C), Deossa – Antony, Parrott, Ezalzúlí.
Náhradníci: Conde – Bellerín, Llorente, Morante, Ceballos, Lo Celso, Riquelme, V. Gómez, Fidalgo, C. Hernández, Fornals, F. Bernal.
Trenér: Manuel Pellegrini
FC Porto: D. Costa (C) – M. Fernandes, Rosario, Kiwior, Moura – Froholdt, Varela, G. Veiga – Sainz, A. Silva, Pepê.
Náhradníci: Ramos – Omorodion, Sanusi, Hwang In-pom, N. Pérez, A. Costa, Giménez, Souza, Fofana, L. Gomes, Teixeira, Pietuszewski.
Trenér: Francesco Farioli
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA).
Porto od začátku sezóny neohroženě kráčí za obhajobou portugalského titulu. „Draci“ zaznamenali v osmi kolech osm výher a se skóre 20:4 mají na čele tabulky pětibodový náskok na druhou Benficu. Z pohledu individuální produktivity se na tom významně podílel španělský ofenzivní záložník Gabriel Veiga, který je držitelem čtyř branek a tří asistencí. Jediné výsledkové klopýtnutí svěřenců Francesca Farioliho nastalo na scéně Ligy mistrů, když na v domácím prostředí podlehli 0:2 Manchesteru City.
Betis se v prvním kvartálu sezóny těší skvělé formě. Andalusané odehráli devět soutěžních zápasů a vyjma prohry s Levante ztratili jenom při remíze s A Coruňou. Ne náhodou se klub ze zeleno-bílé části Sevilly nachází v LaLize na třetím místě hned za Barcelonou a Atléticem Madrid. Do Ligy mistrů vstoupili svěřenci trenérského barda Manuela Pellegriniho osmého září ve francouzském Lille, kde se jim povedl vítězný obrat z 1:2 na 3:2. Dvě branky zaznamenal obránce Marc Bartra, kdežto vítěznou trefu vsítil irský kanonýr Troy Parrott.
Všem fotbalovým příznivcům přeji příjemné chvíle u sledování textového přenosu ze zápasu druhého kola hlavní fáze Ligy mistrů. Od jednadvaceti hodin se můžeme těšit na konfrontaci mezi Realem Betis a Portem!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
3 - 2
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
3 - 6
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
0 - 0
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
0 - 0
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
0 - 0
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
0 - 0
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
0 - 0
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
0 - 0
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
0 - 0
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
3
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
5
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
6
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
7
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
8
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
9
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
10
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
11
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
12
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
13
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
14
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
15
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
23
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
24
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
25
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body