    Betis
    Betis
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1. polčas
    Stadium La Cartuja
    0 - 0
    LIVE
    Porto
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    ONLINE: Real Betis - FC Porto dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Real Betis - FC Porto: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Real Betis - FC Porto: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Betis - FC Porto.

    Futbalisti Real Betis a FC Porto dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Real Betis - FC Porto dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    14.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Betis
    0:0
    (0:0)
    8' minúta
    Prebiehajúci
    Porto
    Prehľad
    Rozhodca: Turpin – Danos, Pages (FRA).
    Prenos
    8
    Nepřesnost Kiwiora ve výstavbě hry jenom potvrzuje neúplně dobré rozpoložení Porta v první desetiminutovce.
    7
    André Silva si neodpustil zbytečné strčení do Marca Bartry. Betis může pokračovat v aktivním úvodu.
    6
    Veiga se na rozmezí vápna ke střele neuvolnil. Protiakci Betisu vyřešila Rosariova chytrá malá domů na Dioga Costu.
    5
    Draci v úvodu zápasu nedokáží konkurovat domácímu nadšení. Real opět doručil balon k útočné vozbě a Ezalzúlí ho stejně jako jeho předchůdce poslal mimo bránu.
    3
    importantIscův roh Porto ubránilo, přesto u vlastní šestnáctky balon odevzdalo a poslalo do šance Marca Rocu, který zblízka vypálil vedle pravé tyče.
    2
    Necelých devadesát sekund potřeboval Betis k prvnímu zakončení, které Ezalzúlí nedostatečně utahoval k zadní tyči, a tak ho Diogo Costa vyrazil na roh.
    1
    O zahajovací výkop se postarali domácí, kteří oblékli tradiční zelenobílé barvy. Porto nastupuje ve fialových dresech.
    1
    Utkání právě začalo.
    Úvodní sestavy:

    Real Betis: Valles – Á. Ortiz, Bartra, Natan, F. García – Roca, Isco (C), Deossa – Antony, Parrott, Ezalzúlí.
    Náhradníci: Conde – Bellerín, Llorente, Morante, Ceballos, Lo Celso, Riquelme, V. Gómez, Fidalgo, C. Hernández, Fornals, F. Bernal.
    Trenér: Manuel Pellegrini

    FC Porto: D. Costa (C) – M. Fernandes, Rosario, Kiwior, Moura – Froholdt, Varela, G. Veiga – Sainz, A. Silva, Pepê.
    Náhradníci: Ramos – Omorodion, Sanusi, Hwang In-pom, N. Pérez, A. Costa, Giménez, Souza, Fofana, L. Gomes, Teixeira, Pietuszewski.
    Trenér: Francesco Farioli

    Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA).
    Porto od začátku sezóny neohroženě kráčí za obhajobou portugalského titulu. „Draci“ zaznamenali v osmi kolech osm výher a se skóre 20:4 mají na čele tabulky pětibodový náskok na druhou Benficu. Z pohledu individuální produktivity se na tom významně podílel španělský ofenzivní záložník Gabriel Veiga, který je držitelem čtyř branek a tří asistencí. Jediné výsledkové klopýtnutí svěřenců Francesca Farioliho nastalo na scéně Ligy mistrů, když na v domácím prostředí podlehli 0:2 Manchesteru City.
    Betis se v prvním kvartálu sezóny těší skvělé formě. Andalusané odehráli devět soutěžních zápasů a vyjma prohry s Levante ztratili jenom při remíze s A Coruňou. Ne náhodou se klub ze zeleno-bílé části Sevilly nachází v LaLize na třetím místě hned za Barcelonou a Atléticem Madrid. Do Ligy mistrů vstoupili svěřenci trenérského barda Manuela Pellegriniho osmého září ve francouzském Lille, kde se jim povedl vítězný obrat z 1:2 na 3:2. Dvě branky zaznamenal obránce Marc Bartra, kdežto vítěznou trefu vsítil irský kanonýr Troy Parrott.
    Všem fotbalovým příznivcům přeji příjemné chvíle u sledování textového přenosu ze zápasu druhého kola hlavní fáze Ligy mistrů. Od jednadvaceti hodin se můžeme těšit na konfrontaci mezi Realem Betis a Portem!
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - streda, 14. október 2026

    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    3 - 2
    Como
    Como
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    LASK
    LASK
    3 - 6
    Liverpool
    Liverpool
    Oberösterreich Arena | Linz
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    0 - 0
    PSG
    PSG
    Etihad Stadium | Manchester
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    0 - 0
    Real Madrid
    Real Madrid
    Stadio Olimpico | Rím
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    0 - 0
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Villa Park | Birmingham
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Betis
    Betis
    0 - 0
    Porto
    Porto
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    0 - 0
    Dortmund
    Dortmund
    Aspmyra | Bodø
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    0 - 0
    AEK
    AEK
    Stamford Bridge | London
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 0
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    3
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    4
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    5
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    6
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    7
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    8
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    11
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    12
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    14
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    15
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    23
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Real Betis - FC Porto dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)