Viem, že sme prehrali, no výkon sa mi páčil, vraví Gašparík. Šancu má aj Guľa

Slovenský futbalista Erik Prekop si vo štvrtok otvoril strelecký účet v drese Górniku Zabrze. Zverenci Michala Gašparíka si napokon z úvodného zápasu play off Konferenčnej ligy proti AS Monaco odniesli prehru 2:3.
Slovenský tréner bol spokojný s výkonom svojho tímu a hráči podľa neho odohrali vyrovnanú partiu s kvalitným súperom.
Výkon sa mu páčil
Poľský zástupca inkasoval už v 9. minúte, no na gól z protiútoku zareagoval dobre a do prestávky mohol viackrát vyrovnať.
Po zmene strán však opäť skórovali hostia a Prekop tak v 53. minúte znižoval na 1:2. Slovák si našiel prihrávku uprostred pokutového územia a presadil sa ľavačkou.
Gašparík na pozápasovej tlačovej konferencii chválil svojich zverencov a bol spokojný s predvedenou hrou.
„Viem, že sme prehrali, ale mne sa náš výkon páčil. Futbal sa hrá na góly, ale všetci sme videli, že dokážeme odohrať vyrovnaný zápas aj s tak kvalitným súperom. Niekedy sme boli možno aj lepší.
Nedovolili sme im získavať lopty po vysokom napádaní a hráči si s tým poradili. Ak sa nám podarí zopakovať rovnaký výkon a budeme opäť tak aktívne brániť, určite máme šancu v odvete.
Na ich štadióne to však bude pravdepodobne vyzerať trocha inak. Máme ešte jeden zápas a ideme bojovať do konca,“ zhodnotil stretnutie slovenský tréner.
Górnik začal európsku púť v 2. predkole Ligy majstrov, no vypadol s Fenerbahce Istanbul po výsledkoch 0:1 a 1:1.
Rovnaký scenár čakal poľský tím aj v predkole Európskej ligy, kde nestačil na Ferencváros. V tretej najprestížnejšej súťaži opäť narazil na silného protivníka, ktorý lepšie zvládol svoj prvý súťažný zápas v sezóne.
Guľa má stále šancu
V akcii bol aj ďalší slovenský kouč. FC Riga pod vedením Adriána Guľu remizovala na pôde KÍ Klaksvík 0:0.
Podľa Slováka na lavičke lotyšského tímu sa jeho tím dobre vysporiadal so špecifickými podmienkami na Faerských ostrovoch.
„Povrch je veľmi rýchly a podmienky sú tu náročné, no vysporiadali sme sa s tým dostatočne dobre a počas väčšiny duelu sme podali kvalitný výkon. V druhom polčase sme nepremenili dve príležitosti, čo zamrzí.
Verím však, že doma ukážeme potrebný extra kúsok kvality, ktorý ako tím v Európe potrebujete na postup,“ povedal po zápase Guľa pre klubové médiá.
Cennú remízu 2:2 si na ihrisku gréckeho Panathinaikosu Atény vybojoval Hradec Králové aj s Jakubom Uhrinčaťom a Samuelom Dancákom.
Hradec potrestal súpera dvomi gólmi v závere zápasu, keď si 19-ročný útočník Abdullahi Umar aj s dávkou šťastia dvakrát postrážil ofsajdovú líniu.
Pre Nigérijčana išlo o prvé presné zásahy v A-tíme. Uhrinčať si pripísal plnú minutáž a Dancák hral do 72. minúty. Obaja sú súčasťou snahy Hradca o prvú účasť v hlavnej fáze niektorej z európskych súťaží.
Nebyla hral takmer celý zápas
Ďalší český zástupca FK Jablonec prehral na pôde škótskeho Rangers 0:1. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebyla hral do 81. minúty.
Zverenci Luboša Kozela podali na ostrovoch vyspelý výkon, no prvýkrát v sezóne neskórovali a odniesli si tesnú prehru.
„Pocity sú určite pozitívne. Pre naše mužstvo to nie je jednoduché, podobné zápasy ešte nikdy nehralo. Som rád, že z hráčov nebolo cítiť prehnaný rešpekt a veľmi sa tešíme na domácu odvetu,“ povedal Kozel pre portál iDnes.cz.
Okrem stredajšieho zápasu SK Rapid Viedeň - Hearts sú všetky odvety na programe vo štvrtok 27. augusta.