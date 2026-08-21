Zlý výkon celého tímu, hneval sa Hrošovský. Plzni chýbala kvalita

Futbalistom Viktorie Plzeň nevyšiel prvý zápas play off Európskej ligy na pôde Crvenej zvezdy Belehrad.
Vo štvrtkovom dueli prehrali 0:3 a kapitán Patrik Hrošovský sa spoločne s trénerom Martinom Hyským po dueli zhodli, že tím predviedol slabý výkon.
Cenné víťazstvo 1:0 si naopak odniesol z ihriska Trabzonsporu maďarský Ferencváros Budapešť pod vedením Slováka Balázsa Borbélyho.
Výsledok mohol byť nepriaznivejší
Plzeň sa po vylúčení Karvinej a administratívnom posune do play off predstavila v Európe prvýkrát v novom ročníku.
V domácej súťaži si zatiaľ v štyroch dueloch neudržala čisté konto a v Srbsku inkasovala trikrát.
Ak by však boli domáci viac efektívni, výsledok mohol byť ešte nepriaznivejší. Kapitán Hrošovský odohral celý duel a v pozápasovom rozhovore neskrýval hnev a sklamanie.
„Chýbala nám väčšia kvalita a celý tím podal zlý výkon. Dostali sme lacné góly a nedali sme žiadny. To hovorí o všetkom,“ zhodnotil výkon Plzne 34-ročný slovenský stredopoliar.
Hyský rozdával pochvaly
Tréner Hyský pochválil zverencov za predvedenú hru v úvodnej polhodine a zápas podľa jeho slov ovplyvnil prvý inkasovaný gól.
„Veľmi zbytočné. Mali sme tam deväť hráčov pod loptou, ale neboli sme dostatočne dôslední. Zmenilo to atmosféru na štadióne a domáci začali byť viac sebavedomí. Ukázali svoju kvalitu a z našej strany to bolo veľmi málo.
Tretí inkasovaný gól v závere je tiež veľkým negatívom a výsledok pre nás nie je dobrý. Stále je však o čo hrať a musíme sa pobiť o postup,“ vyjadril sa Hyský.
Plzeň si odložila ligový duel s Hradcom Králové a na prípravu tak bude mať celý týždeň. Domáci tím zvýšil na 3:0 z pokutového kopu v 89. minúte.
Zapríčinil ho Karel Spáčil, ktorý bol na ihrisku len niekoľko sekúnd a striedal slovenského obrancu Dávida Krčíka.
Borbélyho potešil prvý polčas
Borbélyho potešil najmä kvalitný prvý polčas, v ktorom maďarský tím odolal ofenzíve domácich na čele s najnovšou posilou Mohamedom Salahom.
Hostia k tomu navyše pridali aj presný zásah zo 17. minúty. Po zmene strán spravil Trabzonspor dve zmeny a prebral iniciatívu, no nepodarilo sa mu skórovať.
„Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Po striedaniach hral súper s väčšou energiou a z našej strany to bolo skôr o bojovnosti.
Prišli sme sem vybojovať dobrý výsledok do odvety, čo sa nám aj podarilo a tešíme sa z toho.
Ťažko povedať, ako dopadne druhý zápas, ale malou výhodou je, že budeme hrať pred našimi fanúšikmi,“ povedal Borbély pre klubový web.
O dvanástich účastníkoch ligovej fázy EL sa rozhodne vo štvrtok 27. augusta.