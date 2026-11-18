Najvyššia regionálna súťaž na východe Slovenska, Majstrovstvá regiónu – 4. liga východ, má za sebou zaujímavú prvú polovicu.
Súťaž vedie ašpirant na postup FK Slovan Kendice s 34 bodmi. Druhý je FK Gerlachov (30) a tretie ŠK Záhradné stráca na lídra desať bodov.
Na ďalších miestach je však poradie značne vyrovnané a bodové rozdiely sú neveľké. Rozdiel medzi tretím a ôsmym miestom je len šesť bodov. Kechnec má na konte 23 bodov, Ľubotice 22, Čaňa 20, Medzilaborce 19 a Rudňany 18.
Vyrovnaná situácia je aj medzi ôsmym a jedenástym miestom. Dvorníky-Včeláre získali 16 bodov, Spišské Podhradie 14 a Sobrance 12. Tabuľku uzatvárajú Čirč (10), Rožňava (9) a Geča (7).
Nikoho nemôžeme podceniť
Matúš Bach (tréner FK Kechnec): „Súťaž je vyrovnaná, čo dokazuje aj tabuľka, v ktorej o popredné priečky bojuje viacero mužstiev. Každý zápas je náročný a často v ňom rozhodujú detaily, aktuálna forma či účasť kľúčových hráčov.
V tejto lige si prakticky nemôžete dovoliť nikoho podceniť. Každý súper má svoju kvalitu a dokáže vám narobiť problémy. V lige pôsobia kvalitné mužstvá s ambíciami, dobrým zázemím a skúsenými hráčmi aj z vyšších súťaží.
Vo väčšine mužstiev pôsobia aj zahraniční hráči, čo často zvyšuje úroveň súťaže. Zápasy proti tímom ako Kendice, Čaňa či Ľubotice nám ukázali, že dokážeme po dlhšom čase patriť medzi mužstvá, ktoré môžu bojovať o popredné priečky.
Pre mňa osobne je pôsobenie v tejto lige veľmi dobrou skúsenosťou aj z pohľadu môjho ďalšieho trénerského rozvoja. Keďže ide o moju prvú sezónu v pozícii hlavného trénera seniorského mužstva, každý zápas mi prináša nové poznatky a skúsenosti.
Celkovo hodnotím 4. ligu ako náročnú súťaž, ktorá má svoju futbalovú úroveň. Som presvedčený, že viacero mužstiev z našej ligy by dokázalo byť konkurencieschopných aj vo vyššej súťaži.“
Kendice smerujú za svojim cieľom
Vedenie Kendíc nie je prekvapením. Mužstvo už dlhodobo smeruje za svojím cieľom. V minulom ligovom ročníku im postup vyfúkol Bardejov, a tak v aktuálnej sezóne slovanisti nenechávajú nič na náhodu.
Ich súpiska je nabitá menami so skúsenosťami z dvoch najvyšších súťaží i zahraničných líg. Mená ako Cicman, Horváth, Dzúrik, Ivanko, Macej, Marcin či Keresteš poznajú nielen na východe Slovenska.
Mužstvo má po 13 zápasoch na konte 11 víťazstiev, jednu remízu (v Ľuboticiach 1:1) a len raz sa z víťazstva tešil súper (v Medzilaborciach 1:0). Najlepšími strelcami tímu sú Marcin a Sabolčík. Obaja skórovali šesťkrát.
Rovnako ani druhé miesto Gerlachova nie je prekvapením. Mužstvo vedené Róbertom Lukáčom má už dlhodobo stabilizovaný káder s výbornou symbiózou legionárov a domácich hráčov.
Až 14 z 35 gólov FK zaznamenal Bolívijčan Carlos David Mena Jimenez. Bez spolupráce s ostatnými hráčmi by to však nešlo.
Carlos je po jesennej časti druhým najlepším strelcom súťaže. Na jej čele je Brazílčan Oscar Delvino Fernandes Junior zo Spišského Podhradia so 17 presnými zásahmi.
Gerlachov vyhráva aj bez penált
Gerlachovčania doteraz deväťkrát vyhrali, trikrát remizovali (v Záhradnom 1:1, doma s Rudňanmi 2:2 a v Ľuboticiach 0:0) a prehrali len raz, a to v Kendiciach 0:4.
Róbert Lukáč (tréner FK Gerlachov): „Pred sezónou sme mali nejaké ciele, ktoré sme si stanovili s prezidentom klubu. Jedným z nich bolo umiestnenie v prvej trojke tabuľky po jesennej časti, čo sa nám podarilo splniť. K úplnej spokojnosti nám chýbajú dva body z domáceho zápasu s Rudňanmi.
Po hernej stránke sme chceli zlepšiť najmä defenzívu, keďže v minulej sezóne sme dostávali dosť gólov. To sa nám čiastočne podarilo.
V šiestich zápasoch sme neinkasovali, čo je takmer polovica duelov. V troch zápasoch sme však otáčali nepriaznivé skóre o dva góly. Na druhej strane sme si pomohli strelenými gólmi a iba v dvoch zápasoch sme neskórovali.
Zaujímavosťou je, že počas celej jesennej časti sme nekopali pokutový kop. Máme druhý najlepší útok a druhú najlepšiu obranu, takže asi sme zaslúžene tam, kde momentálne sme.“
Tabuľka i doterajší priebeh súťaže dokazujú, že 4. liga východ je vyrovnaná a aj menej favorizované mužstvá dokážu poriadne potrápiť tých najlepších.
Prvá polovica súťaže je síce za nami, o konečnom poradí však ani zďaleka nie je rozhodnuté.
Kendice majú na čele náskok a ich postupové ambície sú oprávnené, no pred jarnou časťou nemožno nič vopred uzatvárať.
Mužstvá čaká zimná príprava, počas ktorej budú mať priestor na doladenie formy i doplnenie kádrov.
Práve jarné zápasy tak ukážu, kto dokáže svoje ambície pretaviť do úspešného konca a kto ešte zamieša poradím v tejto zaujímavej regionálnej súťaži.