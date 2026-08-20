Senzácia uplynulej sezóny je blízko k druhej účasti v Lige majstrov, skvelú pozíciu má Celtic

Futbalisti FK Bodö/Glimt sú na dobrej ceste zahrať si v hlavnej časti Ligy majstrov druhýkrát za sebou.
Senzační účastníci osemfinále z minulej sezóny majú po triumfe na pôde holandského NEC Nijmegen 3:1 dvojgólový náskok a domácu odvetu vo vlastných rukách.
Ešte lepšie je na tom Celtic Glasgow, ktorý si poradil s LASK Linz 3:0.
Nórsky tím v ročníku 2025/2026 postúpil do vyraďovacej fázy z predposledného možného 23. miesta vďaka skóre. V play off o osemfinále prišiel senzačný moment, keď zdolal predchádzajúceho finalistu Inter Miláno 3:1 a 2:1.
Dobre nakročené mal dokonca aj do štvrťfinále, keď úvodný duel so Sportingom vyhral 3:0, ale vonkajšiu odvetu nezvládol a v Lisabone prehral vysoko 0:5.
Bodö stredajší duel rozbehlo už v prvom polčase, keď vyhrávalo 2:0 vďaka zásahom Sondreho Feta a Andreasa Helmersena z pokutového kopu. Krátko po prestávke navýšil skóre Haitam Aleesami a domáci v 85. minúte iba korigovali prehru zásluhou Clementa Bischoffa.
VIDEO: Zostrih zápasu Nijmegen - Bodö
„Bol to veľmi náročný zápas proti veľmi náročnému súperovi, ktorý hrá trochu iným spôsobom a má množstvo kvalitných individualít,“ zhodnotil duel tréner hostí Kjetil Knutsen pre portál voetbalprimeur.nl.
Posledných 15 minút ma trochu sklamalo
Päťdesiatsedemročný kouč, ktorý vedie tím od roku 2018, však nebol spokojný so záverom stretnutia, v ktorom dominoval účastník najvyššej holandskej súťaže:
„Posledných pätnásť minút ma trochu sklamalo. Neboli sme dobrí v situáciách jedna na jedna a ako výsledok prišlo priveľa prihrávok a šancí.
V Európe sme sa za posledné roky naučili veľa. Bol to pre nás dobrý vonkajší duel, ale dvojzápas sa ešte neskončil.“
Autor jediného gólu NEC Bischoff napriek dvojgólovému manku odmietol kapitulovať.
„Ak by sme dali na 2:3, tak by sa mohla odveta začať s trochu väčšou trpezlivosťou. Ale stále máme šancu a veríme v to na sto percent,“ konštatoval 20-ročný krídelník.
Holandský klub vlani obsadil tretiu priečku v Eredivisie a predkolá najprestížnejšej klubovej súťaže hrá prvýkrát v histórii. Už istá účasť v ligovej fáze Európskej ligy je tak preň veľký úspech.
Výkon svetovej úrovne
Na odvetu s rakúskym súperom sa výborne naladil Celtic. Úradujúceho škótskeho šampióna potiahol dvojgólový Camilo Duran, pred ním otvoril skóre Benjamin Nygren.
Dvadsaťštyriročnému kolumbijskému útočníkovi hranie v Lige majstrov chutí, vo vlaňajšej sezóne si ešte za azerbajdžanský Karabach FK pripísal päť gólov v desiatich zápasoch.
VIDEO: Zostrih zápasu Celtic - LASK
„Camilo je fantastický hráč a sme veľmi radi, že ho máme. Bol skvelý. Nehovorím, že už teraz je hráč svetovej triedy, ale toto bol výkon svetovej úrovne,“ vychválil ho tréner tímu Martin O'Neill.
Napriek priaznivému výsledku krotil eufóriu: „Bol to pre nás skvelý výsledok a dali sme si šancu. LASK je však veľmi dobré mužstvo a stále nás čaká veľa práce, aby sme sa dostali ďalej.“
Kouč Hapoelu krotí nadšenie
V Bukurešti sa proti sebe postavili Hapoel Beer Ševa a Sabah Baku. Izraelský klub inkasoval už v 6. minúte po góle Veljka Simiča, ale tesne pred prestávkou vyrovnal Javon East a desať minút pred koncom riadneho hracieho času dokonal obrat Igor Zlatanovič.
Kouč Hapoelu Ran Kozuch zdôraznil, že jeho tím ešte nič nevyhral.
„Hoci sme zvíťazili, je to iba polovica súboja. S výkonom hráčov som spokojný, na ihrisku odviedli veľa práce. Sabah je dobrý na lopte.
Pri ich góle sme urobili chybu v prihrávke a oni ju využili. Aj vonku chceme podať dobrý výkon,“ citoval izraelského kormidelníka azerbajdžanský web APA Sport.
VIDEO: Zostrih zápasu Hapoel Beer Ševa - Sabah Baku
Je to otvorený výsledok
Pozoruhodnú sériu ťahá v drese Sabahu srbský krídelník Simič, ktorý skóroval už v piatom zápase Ligy majstrov za sebou. Gól si pripísal aj v prvom dueli 1. predkola proti The New Saints.
V tohtoročných predkolách sa nepresadil len v odvete proti waleskému klubu.
Tréner azerbajdžanského tímu Valdas Dambrauskas si z prehry veľkú hlavu nerobí, jeho zverenci prehrali rovnakým pomerom aj v 3. predkole na pôde dánskeho Aarhusu a doma následne triumfovali jasne 4:0.
„Je to otvorený výsledok, takže máme šancu. Aj s Aarhusom sme prehrali rovnakým výsledkom, ale v Baku sme dokázali zvíťaziť,“ pripomenul 49-ročný Litovčan. Všetky tri odvety sa odohrajú v utorok 25. augusta.