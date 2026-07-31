Rozhorčenie o snahe FIFA cítiť aj na SFZ. Nepodporíme to, vraví sekretárka

Slovenský futbalový zväz (SFZ) podporuje Medzinárodnú futbalovú úniu (UEFA) a jej verejnú kritiku investičných plánov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
„Medzi európskymi zástupcami panovalo všeobecné rozhorčenie. Zo strany FIFA neboli komunikované žiadne informácie smerom k členským asociáciám, dokonca ani v rámci riadiacich štruktúr FIFA. Všetci sme sa o návrhu dozvedeli z médií.
Ak by tieto informácie neunikli na verejnosť, členské federácie by o nich pravdepodobne do dnešného dňa vôbec nevedeli.
Zástupcovia členských krajín UEFA sa jednomyseľne zhodli, že tento návrh FIFA nepodporia,“ uviedla pre oficiálnu stránku SFZ generálna sekretárka Ivana Schneebergerová.
FIFA má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom.
FIFA plánuje v novej firme poskytnúť investorom 20 percent akcií. Podiel vo firme by získalo aj všetkých 211 členov FIFA, ktorí by mali následne právo ho predať, prípadne si ho ponechať.
„Počas diskusie zaznievali aj názory, že tento projekt (a najmä netransparentný spôsob jeho prípravy a komunikácie) môže negatívne ovplyvniť prípadné ďalšie funkčné obdobie Gianniho Infantina.
Európa je pripravená vystupovať jednotne a chrániť princípy, na ktorých bol futbal dlhé desaťročia budovaný.
Dôležité je zdôrazniť, že finančné prostriedky, ktoré FIFA členským federáciám sľubuje, má organizácia k dispozícii aj bez toho, aby do futbalu vstupovali súkromní investori. Nevidíme preto dôvod predávať časť budúcnosti svetového futbalu,“ doplnila Schneebergerová.
Ambície FIFA kritizovala okrem UEFA verejne aj Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) a Ázijská futbalová konfederácia (AFC).