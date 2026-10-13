ONLINE: RB Lipsko - PSV Eindhoven dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti RB Lipsko a PSV Eindhoven dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: RB Lipsko - PSV Eindhoven dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 21:00
2. kolo
Lipsko
0:0
(0:0, 0:0)
57' minúta
Prebiehajúci
Eindhoven
Prehľad
ŽK: 43. Dest (PSV). Rozhodca: Walsh – Connor, McFarlane (SCO).
Prenos
57
A další střelecký pokus, gólmani se zatím v Red Bull Areně rozhodně nenudí. Van Bommel tentokrát přenesl hru do pravé strany, kde si Perišić počkal na doplnění od Desta, předal krajnímu obránci balon a Američan tak následně vypálil, čímž donutil Vandevoordta k zákroku.
56
Následný roh skončil po dvou obranných hlavičkách až v protilehlém autu. Lipsko tak i nadále zůstává v blízkosti Kovářovy šestnáctky.
55
Matěj Kovář má další zákrok. Ridle Baku to zkusil z velkého úhlu a český gólman musel jeho nástřel vykopávat na roh.
54
PSV se tentokrát dostalo jen o pár metrů za středovou lajnu. Dál jej ale nepustila pozorná domácí obrana.
53
Poprvé po změně stran musel zasahovat Maarten Vandevoordt, kterého prudkou ranou z levé strany otestoval Filip Kostić.
52
Do hry teď musel vstoupit i hlavní rozhodčí Walsh, který si všiml Nkunkuova úderu dlaní do van Bommelova obličeje.
51
Velká šance i na hostující straně! Zatím dobře hrající Ruben van Bommel prošel přes levou stranu a na konci akce oslovil nahrávkou pod sebe Svena Mijnanse, který poté mířil do odkryté části zařízení, ale nedokázal ji trefit!
50
Brejkovou situaci vyřešil Rômulo nahrávkou na Nkunkua, který však o míč rychle přišel, protože jej odzbrojil vracející se Mauro Júnior.
49
Lipsko teď vhazuje na vlastní obranné polovině. Hosté jsou rozestavěni hodně vysoko a hned se vydávají presovat.
48
Jak ale ukázaly opakované záběry – Matěj Kovář schytal předchozí Nusovu ránu přímo do slabin, což teď jen velmi těžce rozchází. Svou úlohu však splnil.
47
Začátek druhého poločasu rozjasnila pěkná narážečka Antonia Nusy s Rômulem, po které nebezpečně pálil prvně jmenovaný, ale Kovář se skvěle roztáhl a nepustil tak míč do sítě!
46
Oba trenéři zatím věří svým zahajovacím jedenáctkám, a tak ani jeden z nich o poločasové pauze nestřídal.
46
Začal druhý poločas.
Druhý poločas začne přibližně v 22:05.
Po prvním poločase platí v Red Bull Areně bezbrankový stav.
Dnešnímu utkání v Lipsku zatím kralují brankáři. Hostující gólman Matěj Kovář vytáhl za úvodních 45 minut minimálně dva kvalitní zákroky, když v samotném úvodu zlikvidoval Bakuovu šanci zblízka a v 39. minutě se ještě blýsknul reflexivním zákrokem proti Grudově střele. Na druhé straně hřiště zase Maarten Vandevoordt zpacifikoval slabou penaltu Ivana Perišiće a protože vůbec poslední šanci úvodní půle poslal domácí el-Ajnawí vysoko nad zařízení, zůstává skóre po poločase bezgólové.
Dnešnímu utkání v Lipsku zatím kralují brankáři. Hostující gólman Matěj Kovář vytáhl za úvodních 45 minut minimálně dva kvalitní zákroky, když v samotném úvodu zlikvidoval Bakuovu šanci zblízka a v 39. minutě se ještě blýsknul reflexivním zákrokem proti Grudově střele. Na druhé straně hřiště zase Maarten Vandevoordt zpacifikoval slabou penaltu Ivana Perišiće a protože vůbec poslední šanci úvodní půle poslal domácí el-Ajnawí vysoko nad zařízení, zůstává skóre po poločase bezgólové.
45+3
První poločas skončil.
45+2
I přesto jsme ale byli svědky dobré domácí šance! Tu připravil po parádní samostatné akci okolo brankové lajny Brajan Gruda, ale Níl el-Ajnawí na něj nenavázal a balon poslal z přívětivé pozice, lidově řečeno, až na měsíc.
45+2
Tahle rozehrávka se ale moc nepovedla, do Nusovy zpětné nahrávky na Rauma totiž vstoupil bránící Dest a odvrátil míč do autu.
45+1
Gruda přenechal míč Bakuovi, který už odcentroval a jeho pobídka byla jedním z hostujících obránců prodloužena na rohový kop.
44
Následná standardka hostujícího výběru však zůstala nevyužita, a tak se bezbrankové skóre stále nemění.
43
O chvilku později ale Rômulo odzbrojil Svena Mijnanse, načež si to namířil směrem k vápnu a Sergiño Dest (Eindhoven) jej zastavil jen za cenu žluté karty.
43
Nusův pěkný centr oslovil Banzuziho, jehož hlavička však trefila pouze Rômula! Nutno říci, že teď brazilský útočník trochu zavazel...
42
Lipsko teď působí v blízkosti soupeřova pokutového území a snaží se proniknout dovnitř vápna, ale zatím neúspěšně.
41
Z další lipské akce pálil Rômulo. Pokus to sice nebyl špatný, ale mířil o kousek nad branku, a tak jej Kovář jen kontroloval pohledem.
40
Následný rohový kop Davida Rauma hlavičkovala dlouholetá stálice v domácích řadách Willi Orbán daleko od zařízení.
39
Brajan Gruda jednoduše prošel od pravé lajny až do nebezpečné pozice a brankář Kovář se musel zase činit! Tentokrát zasáhl pozorný český gólman svou levou rukou.
38
PSV bude moci rozehrávat z klidu, Ridle Baku totiž trefil místo balonu jen nohu Rubena van Bommela.
37
O chvilku později to zkoušel Christopher Nkunku samostatně, ale narazil pouze do bránícího Maura Júniora.
36
Sven Mijnans dokázal napravit předtím spáchaný faul, když si ve vlastním vápně počkal na následnou standardku a odhlavičkoval ji do bezpečí.
35
Důležitý defenzivní zákrok teď zapsal Ivan Perišić, který se rychle vrátil a nepustil nebezpečnou nahrávku do levé strany, kam už si zabíhal Antonio Nusa.
34
Sanova sražená nahrávka skončila u Rauma. Ten vzápětí rozehrál na Nusu, který hned prodloužil míč Banzuzimu a konžský záložník vzápětí rozehrál nazpět do obrany.
33
Lipsko se efektně prokombinovalo přes vysoko napadajícího soupeře, ale celá akce nakonec skončila u Grudy, který nedokázal obejít Sana.
32
O chvilku později si Christopher Nkunku počínal v souboji proti Lustharelu Geertruidovi až příliš agresivně a skotský sudí mu musel odpískat útočný faul.
31
Nusa vyhrál hlavičkový souboj pro Rômula, který se však vzápětí nechal odzbrojit bránícím Destem...
30
Při další exekuci z dílny Ivana Perišiće si jeden z hostujících hráčů počínal v rozporu s pravidly, a tak se Walshův hvizd ozval ještě předtím, než balon pořádně doletěl do šestnáctky.
29
Ruben van Bommel nasadil efektní jesličky Bakuovi, načež vypálil a ranou do nohou bránícího Lukeby vybojoval další roh.
28
Hosté jsou v posledních minutách evidentně lepší a teď tlačí Lipsko před vlastním pokutovým územím. Naopak domácí se zatím marně snaží dostat na opačnou polovinu hřiště.
27
Perišićův přetažený centr tentokrát vracel do ohně Armando Obispo, ale Vandervoordt si i přesto poradil.
26
Další rohový kop pro hosty, tentokrát si Ridle Baku nebyl úplně jistý, kde se Ruben van Bommel nachází, a tak raději odklidil balon za brankovou lajnu.
25
Antonio Nusa se pěkně obtočil okolo protihráče, čímž se zbavil protihráče. a následně povedl míč až k vápnu. Celé akci už jen chybělo lepší zakončení, které by zaměstnalo gólmana Kováře.
24
Rohový kop se vzápětí opakoval z druhé strany. Ani tak se ale hráči PSV nedostali k přímému ohrožení branky.
23
Rohový kop pro PSV! Castello Lukeba totiž dobře dostihl Rubena van Bommela a srazil jeho pokus o nahrávku před branku do autu.
22
Držení míče: 49%:51%
21
Na Bakův centr si naskočil Banzuzi, ale slabou hlavičkou jej jen posunul do Kovářových rukavic.
20
Perišić se o chvilku později postavil i k exekuci rohu a poslal jej ke Kostićovi, jehož hlavičku ale bez problémů zpacifikoval Vandervoordt.
19
Skóre se však nemění! Ivanu Perišićovi se totiž exekuce moc nepovedla, zkušený Chorvat ji poslal pouze doprostřed branky a tam nechal gólman Vandevoordt svou nohu!
18
Je to jasné – penalta pro Eindhoven! Předchozí Perišićův centr totiž spadl na Bakuovu ruku a ač si toho rozhodčí původně nevšimli, tak správně zasáhl videorozhodčí a po intervenci k monitoru ukazuje Nicholas Walsh na penaltový puntík.
17
A pozor, Nicholas Walsh je opravdu voolán k monitoru!
16
Hlavní rozhodčí Walsh však teď přerušuje hru a podle všeho je ve hře penalta pro PSV! V jednom z předchozích soubojů v domácím vápně totiž Baku možná zahrál rukou...
15
Perišićův centr propadl za van Bommelova záda až ke Kostićovi, který jej rychle vracel do vápna, ale ani v tomto případě z pomyslného hostujícího mráčku nezapršelo.
14
Na konci zajímavě vypadajícího brejku Lipska nedokázal Nkunku prostrčit balon na dobíhajícího spoluhráče, kterým byl asi Rômulo.
13
Tilova nahrávka znovu mířila na hranu ofsajdu, kde se pohyboval Mauro Júnior. Tentokrát ale mohl praporek pomezního rozhodčího zůstat dole i proto, že nahrávka prvně jmenovaného neprošla ke kopačkám druhého zmíněného.
12
Při další eindhovenské akci se Ruben van Bommel neprotlačil mezi dvěma hráči soupeře. U balonu už je tak zase domácí celek.
11
Ou, Maarten Vandevoordt se obětavě vrhl za sraženou nahrávkou Maura Júniora doprostřed a měl velké štěstí, že jej dobíhající Mijnans netrefil kolíky přímo do hlavy!
10
Vandevoordtův nákop prodloužil domácí útočník Rômulo pouze ke kopačkám Desta.
9
Maarten Vandevoordt zapisuje do statistik další zákrok. S pokusem Rubena van Bommela z levé strany však neměl příliš problémů.
8
Úvod zápasu se hraje v relativně solidním tempu. Ani jeden z celků se zbytečně nezdržuje v defenzivě a místo toho raději rychle útočí.
7
Kovářovi teď hodně usnadnil situaci jeden z obránců, který zablokoval nebezpečnou ránu Rômula! Z následného brejku pak Mijnans propálil vše, co mu stálo v cestě, a donutil domácího gólmana Vandervoordta k prvnímu náročnějšímu zákroku.
6
Po Perišićově předchozím ofsajdu se teď mává i v případě Kostićova postavení. Hostující křídelníci se zatím nemohou udržet ve hře.
5
Lipsko teď rozehrává až přes vlastního brankáře Maartena Vandevoordta a prozatím nikam nepospíchá.
4
Výborný Matěj Kovář! Ridle Baku se totiž skvěle položil do obráncem posunutého centru Rauma a vypálil nebezpečně k tyči, ale český gólman se včas dostal na zem a pokus zlikvidoval.
3
Ivan Perišić vybojoval nástřelem do soupeře rohový kop. Ten se ale nebude zahrávat, protože byl nakonec zpětně odmáván Chorvatův předchozí ofsajd.
2
Dobré práce Desta s Tilem využil Sano k přenesení těžiště hry doleva. Tam poté tvořil van Bommel s Banzuzim, ale po nepřesné přihrávce druhého jmenovaného přichází ztráta.
1
Je rozehráno! Domácí nastoupili v tradiční bílo-červené kombinaci, zatímco hosté dnes oblékli tmavě modré dresy.
1
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
RB Lipsko: Vandevoordt – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – el-Ajnawí, Banzuzi – Gruda, Nkunku, Nusa – Rômulo.
Náhradníci: Nyland – Estève, Bakayoko, Seiwald, Klostermann, Maksimović, Gomis, Finkgräfe, Henrichs, Koné, Reitz.
Trenér: Martín Demichelis
PSV Eindhoven: Kovář – Dest, Geertruida, Obispo, Kostić – Sano, Til, Mauro Júnior (C) – Perišić, Mijnans, van Bommel.
Náhradníci: Olij, Smolenaars – Flamingo, Gąsiorowski, Fernandez, Ayoni Santos, Bajraktarević, Bouhamdi, Man, M. Hansen, Cornecion.
Trenér: Peter Bosz
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO).
RB Lipsko: Vandevoordt – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – el-Ajnawí, Banzuzi – Gruda, Nkunku, Nusa – Rômulo.
Náhradníci: Nyland – Estève, Bakayoko, Seiwald, Klostermann, Maksimović, Gomis, Finkgräfe, Henrichs, Koné, Reitz.
Trenér: Martín Demichelis
PSV Eindhoven: Kovář – Dest, Geertruida, Obispo, Kostić – Sano, Til, Mauro Júnior (C) – Perišić, Mijnans, van Bommel.
Náhradníci: Olij, Smolenaars – Flamingo, Gąsiorowski, Fernandez, Ayoni Santos, Bajraktarević, Bouhamdi, Man, M. Hansen, Cornecion.
Trenér: Peter Bosz
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO).
PSV Eindhoven
Obhájce titulu z loňské sezony Eredivisie zahájil novou sezonu docela obstojně a po kompletních osmi kolech se nachází na druhé příčce tabulky. Lépe je na tom pouze Feyenoord, který zatím ztratil pouze dva body a zatím zůstává neporažen. Co se týče ligové fáze Ligy mistrů, tak v té zatím PSV narazilo na ukrajinský Šachtar a v prvním zápase letošní sezony v milionářské soutěži uhrálo remízu 1:1.
Eindhovenská ofenziva je na začátku nového ročníku při chuti. Guus Till zaznamenal solidních pět ligových branek a díky tomu se i podíval do nizozemské reprezentace. Sven Mijnans pak zazářil hlavně proti Spartě Rotterdam, které nastřílel hattrick, a za zmínku stojí i Sergino Dest s Rubenem van Bommelem, kteří zatím zapsali shodnou bilanci 2+2.
Obhájce titulu z loňské sezony Eredivisie zahájil novou sezonu docela obstojně a po kompletních osmi kolech se nachází na druhé příčce tabulky. Lépe je na tom pouze Feyenoord, který zatím ztratil pouze dva body a zatím zůstává neporažen. Co se týče ligové fáze Ligy mistrů, tak v té zatím PSV narazilo na ukrajinský Šachtar a v prvním zápase letošní sezony v milionářské soutěži uhrálo remízu 1:1.
Eindhovenská ofenziva je na začátku nového ročníku při chuti. Guus Till zaznamenal solidních pět ligových branek a díky tomu se i podíval do nizozemské reprezentace. Sven Mijnans pak zazářil hlavně proti Spartě Rotterdam, které nastřílel hattrick, a za zmínku stojí i Sergino Dest s Rubenem van Bommelem, kteří zatím zapsali shodnou bilanci 2+2.
RB Lipsko
Red Bull se v posledních letech usadil mezi německou fotbalovou špičkou a ani letos tak nemůže chybět ve skupinové fázi Ligy mistrů. Co se týče dosavadních výsledků v sezoně – Lipsko je zatím relativně nekonzistentní. Na domácí půdě sice ještě neprohrálo a všechny tři bundesligová utkání v Red Bull Areně vyhrála (a to navíc s působivým skóre 14:0!), nicméně na hřištích soupeře je to zatím daleko horší a Demichelisova parta prohrála nejen v Brémách a v Leverkusenu, ale také v premiérovém utkání letošní Champions League na půdě Coma (1:4).
Největším střelcem Lipska v letošní sezoně je zatím Christopher Nkunku (v Bundeslize zatím 4+1), který se do klubu vrátil po nepříliš úspěšných angažmá v Chelsea nebo AC Milán. Francouzovi zdatně sekunduje jedenadvacetiletý Antonio Nusa (3+3), který si tak říká o přestup do některého ze světových velkoklubů, a špatně na tom není ani dvacetiletý Tidian Gomis (2+2).
Red Bull se v posledních letech usadil mezi německou fotbalovou špičkou a ani letos tak nemůže chybět ve skupinové fázi Ligy mistrů. Co se týče dosavadních výsledků v sezoně – Lipsko je zatím relativně nekonzistentní. Na domácí půdě sice ještě neprohrálo a všechny tři bundesligová utkání v Red Bull Areně vyhrála (a to navíc s působivým skóre 14:0!), nicméně na hřištích soupeře je to zatím daleko horší a Demichelisova parta prohrála nejen v Brémách a v Leverkusenu, ale také v premiérovém utkání letošní Champions League na půdě Coma (1:4).
Největším střelcem Lipska v letošní sezoně je zatím Christopher Nkunku (v Bundeslize zatím 4+1), který se do klubu vrátil po nepříliš úspěšných angažmá v Chelsea nebo AC Milán. Francouzovi zdatně sekunduje jedenadvacetiletý Antonio Nusa (3+3), který si tak říká o přestup do některého ze světových velkoklubů, a špatně na tom není ani dvacetiletý Tidian Gomis (2+2).
Příjemný úterní večer všem fotbalovým fanouškům! Ligová fáze Champions League dnes pokračuje mimo jiné také soubojem Lipska s PSV, který začíná na německé půdě v 21 hodin. Příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Sabah
0 - 0
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Lens
0 - 0
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Viking
0 - 0
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
0 - 0
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
0 - 0
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
0 - 0
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
0 - 0
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
0 - 0
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
Inter Miláno
0 - 0
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body