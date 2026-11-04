ONLINE: RB Lipsko - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Futbalisti RB Lipsko a Manchester City dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: RB Lipsko - Manchester City dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
04.11.2026 o 21:00
4. kolo
Lipsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 4. kola postaví proti sebe RB Lipsko a Manchester City.
Lipsko odštartovalo hlavnú fázu dvoma prehrami 1:4 na ihriskách súperov (Como a Real Madrid), čo ho po jednej výhre odsunulo mimo postupovej Top 24. Nemusí však zúfať, pretože na vlastnom trávniku predvádza fantastické výkony. Všetkých päť tohtosezónnych domácich duelov vyhralo bez inkasovaného gólu, nastrieľalo v nich až 19 presných zásahov a v Red Bull Arene ťahá sériu desiatich víťazstiev po sebe. Zverenci nemeckého klubu navyše siahajú po prvom hetriku domácich triumfov v Lige majstrov od roku 2020.
Manchester City vstúpil do ročníka skvele, no po ligových prehrách s Aston Villou a Brightonom, ktorého v Ligovom pohári pretlačil až po penaltách, stratil dych. V tabuľke Ligy majstrov má pred Lipskom trojbodový náskok, keď po prehre 2:4 s Parížom Saint-Germain presvedčivo rozdrvili AEK Atény 5:1.
Lipsko odštartovalo hlavnú fázu dvoma prehrami 1:4 na ihriskách súperov (Como a Real Madrid), čo ho po jednej výhre odsunulo mimo postupovej Top 24. Nemusí však zúfať, pretože na vlastnom trávniku predvádza fantastické výkony. Všetkých päť tohtosezónnych domácich duelov vyhralo bez inkasovaného gólu, nastrieľalo v nich až 19 presných zásahov a v Red Bull Arene ťahá sériu desiatich víťazstiev po sebe. Zverenci nemeckého klubu navyše siahajú po prvom hetriku domácich triumfov v Lige majstrov od roku 2020.
Manchester City vstúpil do ročníka skvele, no po ligových prehrách s Aston Villou a Brightonom, ktorého v Ligovom pohári pretlačil až po penaltách, stratil dych. V tabuľke Ligy majstrov má pred Lipskom trojbodový náskok, keď po prehre 2:4 s Parížom Saint-Germain presvedčivo rozdrvili AEK Atény 5:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - streda, 4. november 2026
04.11. 18:45
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 18:45
Fenerbahce
vs.
Liverpool
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
AEK
vs.
Real Madrid
AEK Arena | Athens
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Dortmund
vs.
Betis
Signal Iduna Park | Dortmund
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Porto
vs.
Neapol
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
PSV
vs.
Bruggy
Philips Stadion | Eindhoven
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
RB Lipsko
vs.
Manchester City
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Slavia
vs.
Arsenal
Eden Arena | Prague
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Lens
vs.
Como
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 4. kolo
Viking
vs.
Sabah
Viking stadion | Stavanger
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
2
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
3
Aston VillaAVL
4
3
0
1
12:6
9
P
V
V
V
4
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
5
Real MadridRMA
3
3
0
0
10:5
9
V
V
V
6
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
7
BetisBET
3
3
0
0
7:4
9
V
V
V
8
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
9
ArsenalARS
3
2
1
0
6:2
7
R
V
V
10
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
11
ComoCOM
3
2
0
1
10:5
6
V
P
V
12
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
13
BruggyBRU
3
2
0
1
9:6
6
V
V
P
14
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
15
LASKLSK
4
2
0
2
10:9
6
V
V
P
P
16
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
17
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
18
GalatasarayGAL
4
2
0
2
8:9
6
V
V
P
P
19
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
20
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
21
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
22
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
23
Bodo GlimtBOD
4
1
1
2
4:9
4
R
P
V
P
24
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
LensLEN
3
1
0
2
3:7
3
P
P
V
27
RB LipskoLEI
3
1
0
2
3:8
3
P
V
P
28
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
29
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
30
FeyenoordFEY
4
1
0
3
4:11
3
P
P
V
P
31
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
32
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
33
VikingVIK
3
0
1
2
5:9
1
P
R
P
34
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
35
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
4
0
0
4
1:17
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body