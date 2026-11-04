    RB Lipsko
    RB Lipsko
    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Red Bull Arena - Lipsko
    21:00
    Manchester City
    Manchester City

    ONLINE: RB Lipsko - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

    RB Lipsko - Manchester City: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    RB Lipsko - Manchester City: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|4. nov 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RB Lipsko - Manchester City.

    Futbalisti RB Lipsko a Manchester City dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: RB Lipsko - Manchester City dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    04.11.2026 o 21:00
    4. kolo
    Lipsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Manchester City
    Prenos
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 4. kola postaví proti sebe RB Lipsko a Manchester City.

    Lipsko odštartovalo hlavnú fázu dvoma prehrami 1:4 na ihriskách súperov (Como a Real Madrid), čo ho po jednej výhre odsunulo mimo postupovej Top 24. Nemusí však zúfať, pretože na vlastnom trávniku predvádza fantastické výkony. Všetkých päť tohtosezónnych domácich duelov vyhralo bez inkasovaného gólu, nastrieľalo v nich až 19 presných zásahov a v Red Bull Arene ťahá sériu desiatich víťazstiev po sebe. Zverenci nemeckého klubu navyše siahajú po prvom hetriku domácich triumfov v Lige majstrov od roku 2020.

    Manchester City vstúpil do ročníka skvele, no po ligových prehrách s Aston Villou a Brightonom, ktorého v Ligovom pohári pretlačil až po penaltách, stratil dych. V tabuľke Ligy majstrov má pred Lipskom trojbodový náskok, keď po prehre 2:4 s Parížom Saint-Germain presvedčivo rozdrvili AEK Atény 5:1.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - streda, 4. november 2026

    04.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    vs.
    Liverpool
    Liverpool
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    04.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    AEK
    AEK
    vs.
    Real Madrid
    Real Madrid
    AEK Arena | Athens
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Dortmund
    Dortmund
    vs.
    Betis
    Betis
    Signal Iduna Park | Dortmund
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Porto
    Porto
    vs.
    Neapol
    Neapol
    Estádio do Dragão | Porto
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    PSV
    PSV
    vs.
    Bruggy
    Bruggy
    Philips Stadion | Eindhoven
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    vs.
    Manchester City
    Manchester City
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Slavia
    Slavia
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Eden Arena | Prague
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Lens
    Lens
    vs.
    Como
    Como
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Viking
    Viking
    vs.
    Sabah
    Sabah
    Viking stadion | Stavanger

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    dnes 18:21
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: RB Lipsko - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)