Nie je bezpečný. Rayo musí odohrať úvodné kolo na inom štadióne

Futbalisti Raya Vallecano odohrajú prvý domáci zápas novej sezóny španielskej La Ligy na štadióne druholigového Leganesu.
Ich vlastný Estadio de Vallecas miestne úrady označili za nevyhovujúci z hľadiska bezpečnosti.
Madridský klub privíta 20. augusta Alaves. Vedenie klubu pôvodne zvažovalo aj presun domácich stretnutí do Burgosu, ktorý leží približne 200 kilometrov od hlavného mesta.
Proti tejto možnosti sa však ozvali najmä priaznivci Raya, ktorí patria medzi najaktívnejšie fanúšikovské skupiny v Španielsku.
Leganes v pondelok oznámil, že sa s Rayom a úradmi v Madride dohodol na poskytnutí svojho štadióna vzhľadom na „chúlostivú situáciu“ vo Vallecase. Podmienkou je splnenie „minimálnych záruk“, ktoré majú chrániť záujmy Leganesu a jeho fanúšikov.
Rayo sa zrejme nebude môcť vrátiť na svoj štadión ani v najbližšom období, keďže je potrebná jeho rekonštrukcia.
Klub pritom patrí z hľadiska infraštruktúry medzi najzaostalejšie v La Lige, napríklad neponúka priamy internetový predaj vstupeniek na domáce zápasy.
V minulej sezóne obsadilo Rayo ôsme miesto v tabuľke a hralo až finále Konferenčnej ligy, v ktorom podľahlo Crystal Palace 0:1. Nový ročník La Ligy odštartuje túto sobotu na pôde FC Sevilla, pripomenula agentúra AP.